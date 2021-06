https://mundo.sputniknews.com/20210602/el-tribunal-supremo-espanol-legaliza-un-sindicato-de-las-trabajadoras-sexuales-1112789571.html

El Tribunal Supremo español legaliza un sindicato de las trabajadoras sexuales

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — El Tribunal Supremo español avaló la creación del Sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) que recurrió anteriormente... 02.06.2021, Sputnik Mundo

Según un avance de la sentencia publicado por el Alto Tribunal, "el ámbito funcional de los estatutos impugnados es conforme a derecho, las personas que desarrollan trabajos sexuales a las que se refiere el procedimiento gozan del derecho fundamental a la libertad sindical y tienen derecho a sindicarse", en referencia a las trabajadoras por cuenta propia.Puntualiza, no obstante, más adelante, la nota del Supremo que "dentro del ámbito funcional de los estatutos no tienen cabida las relaciones laborales que tengan por objeto la prostitución por cuenta ajena".La cuestión había sido polémica porque tras la publicación de los estatutos de OTRAS, en agosto de 2018, se abrió un debate sobre el vacío legal existente en España en torno a la prostitución, donde la actividad que aparece claramente prohibida en el ordenamiento legal es la del proxenetismo.Tanto el Gobierno como dos organizaciones feministas recurrieron la creación de este sindicato y la Audiencia Nacional les dio la razón en noviembre de 2018 por considerar que amparaba la prostitución por cuenta ajena.Añade además el texto que es "por completo ajeno" al litigio "el debate sobre la legalización, tolerancia o penalización de la prostitución por cuenta ajena, máxime cuando la misma no aparece contemplada en los estatutos".Es decir, que reconoce el derecho a la asociación sindical de las trabajadoras sexuales por cuenta propia y no entra al debate sobre la legalidad de esas actividades.

2021

