El avión del futuro se fabrica en España: el Skydweller vuela sin piloto y combustible | Vídeo

Se llama Skydweller y lo quieren convertir en un pseudosatélite vigilante. El "habitante del cielo", como se traduce su nombre al castellano, se alimenta... 02.06.2021, Sputnik Mundo

¿Y si el avión del futuro no necesitara combustible y tampoco piloto? Parece una idea descabellada pero puede que esté más cerca de lo esperado. Lo cierto es que el sector aeroespacial tiene un nuevo contrincante y viene pisando fuerte. Se trata de la compañía Skydweller Aero, que pretende convertirse en la empresa aeroespacial que utilice la tecnología de aviación autónoma del futuro. La compañía aeroespacial, start up española-americana, recientemente ha comenzado de manera oficial la campaña de pruebas de vuelo en Albacete, o como ellos lo denominan, "de vuelo perpetuo". ¿Qué quiere decir esto? Que el avión será tan resistente que podrá volar por un periodo de 90 días. "En algunas partes del mundo, y durante ciertas temporadas, potencialmente podemos volar aún más", detallan a Sputnik desde la compañía. Lo único que necesita para poder hacerlo serán unas buenas condiciones meteorológicas. "Antes de esta tecnología, este tipo de plataformas requerían repostaje regular; ahora que funcionan con energía solar, nuestra única limitación son las condiciones meteorológicas y del viento". El secreto reside en su alta tecnología basada en la propulsión de energía renovable, convirtiendo su avión en la primera aeronave alimentada por energía solar de larga duración, la más larga de la historia. Los cofundadores Robert Miller y John Parkes fundaron Skydweller Aero basándose en la adquisición hace un lustro de aeronaves Solar Impulse 2. A través de ellas, pudieron constatar que era posible dar la vuelta al mundo sin gastar ni una gota de combustible. Tras ello, un grupo de inversores internacionales compraron el avión y lo trajeron desde Suiza a Albacete con el fin de adaptarlo a tareas más útiles como las de vigilancia. "Con décadas de experiencia en sistemas no tripulados y telecomunicaciones, supimos reconocer el potencial de una aeronave capaz de volar indefinidamente para capturar las imágenes y los datos de más alta resolución que los satélites geoestacionarios en órbita terrestre son incapaces de lograr debido a su distancia de la Tierra", comentan desde la empresa. El "habitante del cielo" mide unos 71,93 metros de largo y su velocidad puede varía entre los 45 y 90 kilómetros por hora. Aunque, lo más llamativo, quizá sea su peso, ya que el gigante con alas pesa alrededor de 363 kilos al carecer de cabina de pilotaje. El objetivo de la compañía es tripe. Por un lado, pretenden desarrollar la tecnología para inteligencia persistente, vigilancia y reconocimiento (ISR) para la comunidad de defensa y contribuir en la lucha de trata de personas, la pesca ilegal, etc. En segundo lugar, quieren proporcionar la próxima generación de Internet 5G y llevar la red a las regiones con una conexión deficiente. Asimismo, creen que Skydweller podría usarse durante desastres naturales, como incendios forestales, huracanes y tornados donde la transmisión de comunicaciones es primordial. Enfocado en el área de defensaEn la actualidad, a pesar de la pandemia, han duplicado sus oficinas de ingeniería en Alcobendas (Madrid) y ya cuentan con un total de 115 empleados entre España y Estados Unidos, y su sede ni más ni menos, está en la región de Castilla La- Mancha, concretamente en Toledo. Y es que allí no solo se bailan jotas, fandangos castellanos y se degustan asadillos y migas. También se construye uno de los aviones más prometedores en el futuro. Algunos se preguntarán por qué este lugar y no otro más industrializado, pero para los fundadores la respuesta estaba clara. Incluso el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), una de las compañías más reconocidas en España por su labor en la construcción de aeronaves, se ha asociado con ellos para hacer realidad los aviones de larga duración alimentados por energía solar. "Nos han entregado un certificado de aeronavegabilidad experimental, que nos permite volar con determinadas modificaciones de aeronave en condiciones limitadas en España. Esto nos permite probar y refinar la capacidad y el desempeño de la misión", confirman.El sector de la defensa es uno de sus grandes objetivos y los principales interesados en este tipo de producto. Aunque no han querido especificar nombres, aseguran que "hay una clara necesidad de esta tecnología". "Hemos mantenido muchas conversaciones con personas de Estados Unidos y de Europa para discutir sus necesidades específicas y cómo Skydweller Aero podría ayudar", detallan.Todavía queda algo de tiempo para empezar a comercializarlos, pero sí podremos ver volar por los cielos al Skydweller durante la campaña de pruebas. "A medida que mejoramos nuestra tecnología de sistemas autónomos, continuaremos probando y recopilando datos. Este es un proceso evolutivo hacia la autonomía total, que requerirá múltiples pruebas de vuelo", explican. Recientemente han superado el vuelo inicial con el hardware del piloto automático, y el siguiente paso será utilizar los datos de su último vuelo para perfeccionar sus modelos matemáticos. "Una vez que concluyamos el desarrollo y el refinamiento del software, retiraremos la cabina y el piloto y comenzaremos nuestra campaña de prueba de vuelo totalmente autónoma. Durante todos los vuelos no tripulados, habrá una supervisión cuidadosa en una sala de control de la misión para garantizar la seguridad del vuelo".En los últimos años ha habido otros aviones propulsados por energía solar, pero hay algo que diferencia al Skydweller del resto: la forma de operar, ya que lo harán a una altitud media. "Otras empresas del mercado buscan operar a gran altitud para evitar complicaciones climáticas. Aunque es ideal desde un punto de vista meteorológico, las variantes de gran altitud renunciarán a la capacidad de carga útil", subrayan. "Esto crea problemas al pensar en los usuarios finales, nuestros clientes , que dependen de cargas útiles pesadas. Skydweller Aero podrá ofrecer una capacidad de carga útil sin precedentes".

