Aceite, carne y alcohol: la relación entre lo que ingerimos y el cáncer

Un oncólogo explica cuáles son los alimentos que pueden tener efectos negativos en nuestro organismo y facilitar el desarrollo del cáncer. 02.06.2021, Sputnik Mundo

Según Mijaíl Miasniankin, oncólogo y cirujano ruso, el desarrollo del cáncer no siempre es provocado por alimentos específicos, sino por factores como la manera en que se producen y se cocinan.El médico explicó, en una entrevista con Pyati Kanal, que el consumo regular de alimentos contaminados con sustancias cancerígenas o fertilizantes minerales, por ejemplo, aumenta significativamente la probabilidad de desarrollo de tumores malignos, en particular, en los órganos del sistema digestivo.Miasniankin puso de relieve que es importante lavar bien y almacenar adecuadamente los alimentos. Sin embargo, subrayó que las sustancias cancerígenas pueden surgir durante la cocción. Como ejemplo, el especialista mencionó el uso de aceite de girasol para freír carnes. El uso de grasa en exceso no es un hábito bueno en principio, pero el uso frecuente de aceite de girasol causa todavía más problemas, afirmó.Miasniankin apuntó, además, que una alimentación saludable es de extrema importancia para que el organismo pueda combatir la enfermedad altamente letal.El oncólogo subrayó que las bebidas alcohólicas pueden causar graves daños a nuestro cuerpo. La cantidad de carcinógenos en ellas es demasiado alta, lo que afecta negativamente al hígado. El consumo excesivo de alcohol puede facilitar el desarrollo de cáncer, apuntó el especialista.Miasniankin agregó que, para mantener el organismo saludable, es necesario adicionar a la dieta "alimentos que contienen sustancias anticancerígenas", como es el caso de las verduras y las frutas.

