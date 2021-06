https://mundo.sputniknews.com/20210601/adultos-mayores-hacen-largas-filas-para-vacunarse-en-caracas-1112735413.html

Adultos mayores hacen largas filas para vacunarse en Caracas

Los ciudadanos que fueron convocados recibieron un mensaje a través del Sistema Patria, una plataforma creada por el Gobierno en 2017, a través de la cual se realizan y distribuyen programas sociales.Sin embargo, no todos los venezolanos están inscritos en esa plataforma, hay quienes no disponen de teléfonos y otros que temen no ser nunca convocados, por lo cual a pesar de no tener el mensaje acudieron al centro de vacunación."La jornada ha sido muy lenta estoy aquí desde las 8:00, no me convocaron porque no tengo celular", señaló María Isabel Mejías de 71 años cuando eran cerca de las 16:00 horas.Además, también hubo quienes se orientaron por mensajes falsos publicados en las redes sociales, en los que se decía que toda la población estaba convocada a vacunarse en el hotel Alba, pese a que las autoridades no habían hecho esta afirmación.En medio de un inclemente sol, los adultos mayores con tapabocas, escudos faciales, guantes, algunos con bastones y otros equipados con asientos portátiles esperaron hasta por ocho horas, y cerca de las 15:00 horas, finalmente el ritmo de acceso al centro de vacunación se aceleró y la mayoría logró ingresar.Los cuerpos de seguridad notificaron a los menores de 60 años, que por ahora no serían vacunados, que la prioridad por el cierre del lunes y lo que queda de semana serán los adultos mayores y el personal sanitario, que también hizo otra fila paralela.Natalia Dorias, una joven de 20 años, dijo a Sputnik que, pese a conocer que la vacunación era solo para adultos mayores, prefirió esperar cerca de seis horas en una fila para ver si tenía suerte.Quienes esperaban por la vacunación tenían que ingeniárselas por todas esas horas para poder conseguir un baño o tomar agua, por lo que uno de los usuarios pidió a las autoridades a colocar al menos un sistema de baños portátiles."Tengo desde las 8:00 esperando la vacunación, y si puede llegar a los entes gubernamentales, pido que pongan baños públicos porque hay mucha gente de la tercera edad, que toma pastillas y está reteniendo líquidos", Humberto José Salazar de 62 años.Liberarse del COVID-19, poder viajar, salir, volver a compartir con sus familiares sin miedo a morir, es el anhelo de la mayoría de los adultos mayores que durante horas hicieron la larga fila para recibir la primera dosis de la vacuna.Venezuela comenzó esta jornada de vacunación tras un primer operativo que incluyó principalmente al personal de salud, trabajadores de sectores esenciales, y funcionarios.Hasta el momento, a la nación caribeña han arribado vacunas contra el COVID-19 provenientes de Rusia y China, y se estima que ha llegado cerca de tres millones.El Gobierno venezolano aspira que en el mes de julio lleguen al país las primeras cinco millones dosis de las 11 millones adquiridas a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, creado por la Organización Mundial de la Salud.

