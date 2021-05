https://mundo.sputniknews.com/20210531/que-tipo-de-carne-es-mas-danino-para-el-medioambiente-1112704103.html

¿Qué tipo de carne es más dañino para el medioambiente?

¿Qué tipo de carne es más dañino para el medioambiente?

La ganadería es responsable del 14,5% de los gases de efecto invernadero producidos por la actividad humana, y que comer carne dos veces a la semana equivale a... 31.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-31T08:48+0000

2021-05-31T08:48+0000

2021-05-31T08:49+0000

estilo de vida

alimentación

carne

medioambiente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1112704069_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_f41660dcabb34e30973cb71edf374c28.jpg

El metano, el dióxido de carbono y el óxido nitroso son los gases más tóxicos que se emiten cuando se produce carne. Y los dos primeros tienen un mayor impacto en el medioambiente y en el calentamiento global que el tercero. En particular, el impacto del metano en el efecto invernadero es 25 veces mayor que el del dióxido de carbono.Las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero son los procesos digestivos de los animales de granja (39%) —en particular, sus flatulencias— y la producción de fertilizantes y de maquinaria, el transporte y otros elementos clave de la industria (45%). Por ejemplo, producir tan solo 150 gramos de carne de vaca emite la misma cantidad de dióxido de carbono que producir siete vasos de leche, 205 manzanas o 53 ensaladas.La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha calculado cuántos kilos de dióxido de carbono por kilogramo de proteína genera la producción de distintos tipos de carne. La carne de búfalo es la que produce más dióxido de carbono (404 kilos en promedio), seguida de la de vaca (295 kilos), la de pequeños rumiantes (201 kilos) y la de cerdo (55 kilos). La de pollo emite tan solo 36 kilogramos. Las emisiones de metano dependen en gran medida de la dieta que llevan los animales. Los que se alimentan de hierba, como las vacas y las ovejas, son los más contaminantes. Los cerdos y los pollos emiten solo la mitad gracias a una dieta más equilibrada.Entonces, ¿cuál es la fuente de proteínas más ecológica? Los expertos coinciden en que son los pescados y los mariscos. Por ejemplo, los mejillones no solo son saludables, sino también que tienen una huella de carbono 20 veces inferior a la carne de pollo y hasta 50 veces inferior a la vacuna. También se recomienda consumir menos carne roja. Una vez a la semana es lo ideal. Entre los alimentos ricos en proteínas también figuran la soja, las nueces y las lentejas. Cabe subrayar que la soja —que se considera una de las plantas más contaminantes— emite tan solo 0,0056 kilos de óxido de nitrógeno por kilo.

https://mundo.sputniknews.com/20210320/menos-vuelos-y-mas-carne-sintetica-las-armas-de-bill-gates-contra-el-cambio-climatico--1110225851.html

https://mundo.sputniknews.com/20210226/la-onu-llama-a-los-paises-a-redoblar-los-esfuerzos-para-reducir-efectos-invernaderos-1109294166.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alimentación, carne, medioambiente