El presidente de México reafirma su pedido a EEUU de suspender la ayuda a una ONG

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó su pedido al Gobierno de EEUU de suspender la ayuda financiera por... 31.05.2021, Sputnik Mundo

"Vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa que ya no estén financiado a grupos políticos de México; es lamentable que el Gobierno estadounidense no se haya tomado en serio nuestra petición", dijo el mandatario en su conferencia de prensa cotidiana.El 7 de mayo, la Сancillería mexicana envió una carta al Departamento de Estado de EEUU solicitando la suspensión del financiamiento a MCCI.La carta solicitaba que la USAID considere "suspender el apoyo financiero que proporciona a la organización MCCI, en virtud de que el financiamiento a actores políticos va en contra de las relaciones de respeto mutuo y no intervención propias de la relación entre el Gobierno de la administración de nosotros con la administración del presidente [Joe] Biden". Fuera de la agenda con HarrisEl gobernante mexicano dijo que el tema corresponde al Departamento de Estado, que encabeza Antony Blinken, responsable de la política exterior, y estará fuera de la agenda con la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, en su visita al comienzo de la próxima semana, con quien abordará temas migratorios y de desarrollo regional.La ayuda estadounidense para el desarrollo está dirigida "a la supuesta sociedad civil, que en realidad son organizaciones políticas, no son partidos, pero sí son grupos de presión, u organizaciones que participan en política", dijo López Obrador.El mandatario estima "indebido" que EEUU financie a grupos políticos de ninguna parte del mundo, para "respetar la libre autodeterminación de los pueblos", como lo hicieron otros gobernantes estadounidenses, entre quienes menciono a Franklin Delano Roosevelt (1933-1945).López Obrador agregó que la petición ha sido hecha "con respeto, sin aspavientos, ni mucho menos con protestas groseras o airadas". Asimismo, subrayó que la cooperación con el país vecino "es indispensable", en virtud de una amistad en la que "no hay diferencias, no hay pleitos"."[El Gobierno de México] reconoce como esencial el trabajo de la sociedad civil, misma que respeta y alienta, además reconocemos la lucha contra la corrupción como un elemento central que debe ser compartido por distintos actores como el sector empresarial las ONG, la academia y los gobiernos", dice la nota diplomática enviada a EEUU.Según las facturas mostradas a principios de mayo por el mandatario, MCCI ha recibido desde 2018 a la fecha alrededor de 2,5 millones de dólares.MCCI respondió en un comunicado que los fondos procedentes de la cooperación internacional son destinados "exclusivamente a investigaciones especializadas en corrupción y estado de derecho, lo cual es totalmente acreditable".La ONG cuestionó que en su esfuerzo por desacreditar su trabajo, el mandatario ha pisado terrenos de la ilegalidad, divulgando documentos fiscales protegidos por la Constitución, y calificó su accionar como un "abierto acto de intimidación que transgrede los límites de la libertad de expresión que el presidente pretende reivindicar".MCCI exigió al Ejecutivo Federal detener el "acoso abusivo e ilegal" contra sus consejeros y donantes.La organización ha hecho revelaciones en casos emblemáticos de corrupción en la administración anterior de Enrique Peña Nieto (2012-2018), como los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a la estatal Petróleos Mexicanos, y la llamada "Estafa Maestra" para desviar fondos públicos destinados a universidades públicas, entre otros casos.

