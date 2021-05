https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111968847.html

El Gobierno de México pide a EEUU suspender la ayuda a ONG que considera opositora

"Solicitamos, atentamente, que la agencia correspondiente considere suspender el apoyo financiero que proporciona a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, lo anterior, en virtud de que el financiamiento a actores políticos va en contra de las relaciones de respeto muto y no intervención propias de la relación entre el Gobierno de la administración de nosotros con la administración del presidente [Joe] Biden", dice la misiva leída por el mandatario en conferencia de prensa.El gobernante dijo, antes de leer la carta, que "este grupo [MCCI] se ha dedicado" a atacar al Gobierno, y también se encontró, agregó, que la asociación que ataca al Ejecutivo mexicano, que "tiene que ver con periódicos o se presenta como la defensora de los periodistas, que se llama Artículo 19, también recibe financiamiento del Gobierno de EEUU".Reveló además que el anterior responsable encargado del capitulo mexicano de A-19, organización internacional defensora de la libertad de expresión bautizada con el artículo dedicado al tema en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es ahora encargado de comunicación social de MCCI.En la nota diplomática, el Gobierno de México "reconoce como esencial el trabajo de la sociedad civil, misma que respeta y alienta, además reconocemos la lucha contra la corrupción como un elemento central que debe ser compartido por distintos actores como el sector empresarial las Organizaciones No Gubernamentales la academia y los gobiernos".No obstante, la carta señala que "miembros de dicha organización, como Claudio X. González (empresario fundador), han sido explícitos en su militancia política en contra del Gobierno de México".El jefe de Estado añadió que cuenta con información de que otras organizaciones de la sociedad civil reciben financiamiento de EEUU."Hay una relación en la que aparecen otras, como ambientalistas entre comillas", adelantó sin mencionarlas.Según las facturas mostradas por el gobernante MCCI ha recibido desde 2018 a la fecha alrededor de 50 millones de pesos (unos 2,5 millones de dólares).López Obrador dijo que la nota diplomática no tensará la conversación que sostendrá la mañana de este viernes con la vicepresidente estadounidense Kamala Harris sobre la migración centroamericana ya que "es otro tema".

