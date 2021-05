https://mundo.sputniknews.com/20210531/con-este-sencillo-gesto-podrias-saber-si-tienes-un-aneurisma-silencioso-1112717346.html

Con este sencillo gesto podrías saber si tienes un aneurisma silencioso

El aneurisma aórtico es una de las patologías más letales del sistema cardiovascular: tiene una tasa de mortalidad de más del 95%. Es un 'asesino silencioso'... 31.05.2021, Sputnik Mundo

enfermedades cardiovasculares

salud

No necesitas ninguna herramienta especial para llevar a cabo esta prueba autodirigida, ideada por los expertos del Instituto Aórtico del Hospital de Yale New Haven: simplemente tienes que levantar la mano, como si fueras un autostopista. Luego, es necesario flexionar el pulgar lo máximo posible sobre la palma de la mano y ver si llega más allá de su borde. Si es así, es posible que corres el riesgo de desarrollar un aneurisma, y es que poder mover el pulgar de esta manera podría indicar que tus articulaciones están laxas y tienes una anomalía del tejido conectivo, incluida la aorta.Si bien la prueba fue incluida en las clases de los estudiantes médicos del instituto hace ya más de dos décadas, no se había evaluado en un entorno clínico, aunque se puso a prueba en 305 pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Los investigadores concluyeron que la mayoría de los pacientes con aneurismas no mostró dicha anomalía, pero los que podían flexionar el pulgar "tienen una probabilidad muy alta de albergar un aneurisma ascendente". En cualquier caso, una prueba positiva no es motivo de pánico, y es que el aneurisma aórtico suele tardar varios meses o años en romperse y puede prevenirse con una cirugía llamada reparación de la aorta. Además, los médicos destacan que esta flexibilidad del dedo no es garantía de que uno padezca de esta condición."Difundir el conocimiento de esta prueba puede identificar a los portadores de aneurismas silenciosos y salvar vidas", opina Elefteriades.

