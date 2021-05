https://mundo.sputniknews.com/20210527/el-consejo-de-la-ue-prorroga-por-un-ano-mas-las-sanciones-contra-el-gobierno-sirio-1112620899.html

El Consejo de la UE prorroga por un año más las sanciones contra el Gobierno sirio

BRUSELAS (Sputnik) — El Consejo de la Unión Europea (UE) comunicó que prolongó por un año más las medidas restrictivas impuestas contra el Gobierno de Siria en... 27.05.2021

sanciones

internacional

siria

europa

"El Consejo prolongó hoy las medidas restrictivas de la UE contra el régimen sirio por un año más, hasta el 1 de junio de 2022", dice la declaración del organismo europeo.Esta decisión, explica la nota, fue tomada debido a "la continua represión de la población civil" en ese país árabe.El Consejo eliminó de la lista a cinco personas fallecidas. De esta manera, la versión actualizada incluye a 283 personas, sujetas a la prohibición de viaje y la congelación de los activos, y 70 entidades, sujetas a la suspensión de fondos.Las restricciones impuestas en 2011 también incluyen la prohibición de las importaciones de petróleo, ciertas inversiones, la congelación de los activos del Banco Central Sirio en la Unión Europea, el embargo a las exportaciones de tecnologías y equipos que puedan utilizarse para la represión interna, así como para vigilar o interceptar comunicaciones telefónicas y por internet.El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, declaró a mediados de marzo que Bruselas no levantará las sanciones al Gobierno sirio y no ayudará a reconstruir ese país hasta que no comience el tránsito del poder.Al mismo tiempo, la UE afirma que las medidas restrictivas no le impiden al bloque comunitario seguir siendo el principal donante de ese país árabe.

siria

2021

sanciones, siria, europa