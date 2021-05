https://mundo.sputniknews.com/20210521/desaparecidos-en-dictadura-dicen-presente-en-principal-avenida-de-capital-uruguaya-1112399990.html

La conmemoración fue el segundo año en que la marcha, que se organiza cada 20 de mayo desde 1996, no contó con el acompañamiento de miles de personas caminando en silencio durante más de un kilómetro, ya que las restricciones por la pandemia del coronavirus prohíben las aglomeraciones.Tras el recorrido, que termina en la Plaza Libertad, los organizadores leen los nombres de los 197 desaparecidos y la multitud responde "presente".Como una alternativa, las redes sociales se llenaron de fotografías de los desaparecidos, en su mayoría simpatizantes de izquierda que fueron ferozmente perseguidos por los militates; la frase "presente"; la margarita incompleta que se ha convertido en un símbolo de las víctimas de la dictadura y los lemas "¿Dónde están? No al silencio, ni a la impunidad" y "Memoria, Verdad y Justicia".Los organizadores de la marcha, que conmemora el asesinato en 1976 en Buenos Aires de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, este último del tradicional Partido Nacional (centroderecha), y los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw tras haber sido secuestrados, pintaron huellas blancas de zapatos en camino hacia la Plaza Libertad.Además de la participación virtual, miles de uruguayos colocaron en sus ventanas y balcones las consignas de la marcha y la margarita sin un pétalo.La mayoría de los desaparecidos uruguayos fue víctima del Plan Cóndor, una coordinación de secuestros, torturas y asesinatos llevada adelante por los regímenes militares que gobernaron la región en la década de 1970.Muchos fueron detenidos en Argentina tras el golpe militar en ese país en 1976, miles fueron torturados y encarcelados, como el expresidente y exguerrillero José Mujica (2010-2015), otros fueron perseguidos y debieron partir al exilio, y de casi 200 aún no se sabe su paradero.En los 36 años desde el fin de la dictadura, apenas se recuperaron los restos de cinco desaparecidos; el primer hallazgo en un terreno militar tuvo lugar en noviembre de 2005, ocho meses después de la llegada a la izquierda al poder por primera vez.

