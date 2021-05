https://mundo.sputniknews.com/20210520/senadora-advierte-que-el-hambre-y-la-desigualdad-ocasionan-las-protestas-en-colombia-1112392129.html

Senadora advierte que el hambre y la desigualdad ocasionan las protestas en Colombia

Senadora advierte que el hambre y la desigualdad ocasionan las protestas en Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — El hambre y la desigualdad que sufre el pueblo colombiano desembocó en las protestas que se viven en el país, dijo a Sputnik la senadora por... 20.05.2021, Sputnik Mundo

La senadora consideró que las personas han salido a las calles porque no aguantan más la situación económica.Hay casi 8 millones de colombianos que viven con 301.000 pesos (81 dólares) al mes y más de 21 millones que viven en la pobreza, de una población de más de 50 millones."Es urgente que Colombia implemente la renta básica para dinamizar nuestra economía y ayudar a las personas a salir del hambre (…) el neoliberalismo demostró que no es capaz de suplir las necesidades que tenemos como sociedad, en salud, educación, en la enorme desigualdad; Colombia es el segundo país en la región que tiene unas desigualdades enormes", afirmó.Agregó que otras razones de las protestas son el incumplimiento del Acuerdo de Paz y el recrudecimiento de la violencia.Colombia cumplió 23 días de un paro nacional con protestas en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal presentada (y luego retirada) por el Gobierno, y que continúa ahora con una diversidad de reclamos.Según organizaciones no gubernamentales, al menos 50 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y casi 600 han sido heridas, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la Policía.

