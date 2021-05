https://mundo.sputniknews.com/20210520/reaparece-una-foto-de-meghan-posando-con-una-revista-en-la-que-se-ve-a-kate-middleton--1112371772.html

Reaparece una foto de Meghan posando con una revista en la que se ve a Kate Middleton

Reaparece una foto de Meghan posando con una revista en la que se ve a Kate Middleton

En internet ha reaparecido una foto que muestra a Meghan posando con una revista del 2014 en cuya portada aparecía la duquesa de Cambridge, Kate. La imagen fue... 20.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-20T14:55+0000

2021-05-20T14:55+0000

2021-05-20T14:55+0000

estilo de vida

familia real británica

gente

kate middleton

meghan markle

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/17/1094205868_0:0:2048:1151_1920x0_80_0_0_df5cfd637747ac07f5b5b993e4bbf559.jpg

En la instantánea se ve a la ex actriz sonriendo mientras sostiene un ejemplar de la revista Irish U Magazine. A su lado aparece la entonces subdirectora de la publicación, Denise Cash. Meghan trabajaba entonces como actriz en la serie Suits (conocida en América Latina como La ley de los audaces) y aún no había conocido a su futuro marido, el príncipe Harry. Para este número Meghan escribió un artículo sobre gafas del sol. No es la primera vez que se publica la imagen. Los seguidores de la realeza ya la habían visto en 2019, después de que Denise subiera por primera vez la instantánea en noviembre de 2017, escribió Daily Mail.Los fans de la duquesa de Sussex recordaron que Meghan escribió sobre su deseo de ser princesa y sobre Kate en su blog en Tig. Durante la entrevista de compromiso de Harry y Meghan, esta última describió a Kate como "maravillosa" e "increíble", diciendo que había sido un "gran apoyo". Sin embargo, después las cuñadas tuvieron una ruptura. Durante la entrevista con Oprah Winfrey, la duquesa de Sussex afirmó que Kate "la hizo llorar" por una discusión sobre los vestidos que usarían las damas de honor en su matrimonio con Harry. Durante la misma entrevista, Meghan expresó que no "sabía mucho sobre la familia real" antes de casarse. Añadió que "nunca investigó sobre su marido en Internet" cuando empezó a salir con Harry, y que tuvo que buscar en Google el himno nacional británico.Al ver la foto de Meghan con la revista varios internautas dudaron acerca de su supuesto desconocimiento de la familia real.

https://mundo.sputniknews.com/20210518/harry-ha-cruzado-el-punto-de-no-retorno-en-lo-que-respecta-a-la-simpatia-del-publico-britanico-1112294869.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

familia real británica, gente, kate middleton, meghan markle