Divorcio y desprecio: Kanye West está "agradecido" de haber terminado con Kim Kardashian

El entorno de Kanye West prendió el ventilador y comenzó a despotricar contra la exmujer del rapero, Kim Kardashian. Aseguran que "lo trató como basura durante muchos años".

Tras 10 años de relación e hijos en común ha asegurado que se siente "agradecido de haber terminado con ella". Según publica la revista Star Magazine, fuentes muy cercanas al rapero aseguran que "ha comprendido que la obsesión de Kim Kardashian por la fama terminó por destruirlo" y que "se arrepiente de haberse quedado junto a ella tanto tiempo".La crisis de la pareja se habría profundizado con el reality Keeping Up With The Kardashian. Al parecer, la empresaria no habría sido sincera con Kanye acerca de cuán invasivo sería el programa de televisión con su vida familiar y que esta fue la causa de importantes enfrentamientos entre el matrimonio que culminó en el divorcio.La publicación indica que Kim sentía celos por el éxito profesional de su marido y que el buen funcionamiento de la marca del padre de sus hijos en la que ella no participaba de ninguna manera la volvía realmente loca."Kanye encuentra irónico cómo la imagen de Kim se basa en su apariencia y sexualidad cuando ni siquiera era tan buena entre las sábanas", remató la fuente de la revista.

