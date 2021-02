https://mundo.sputniknews.com/20210219/kim-kardashian-solicita-el-divorcio-de-kanye-west-1108156082.html

Kim Kardashian solicita el divorcio de Kanye West

Kim Kardashian solicita el divorcio de Kanye West

La celebridad estadounidense Kim Kardashian ha solicitado el divorcio de su esposo, el rapero Kanye West, tras siete años de matrimonio. 19.02.2021, Sputnik Mundo

La separación oficial de la célebre pareja es tan amistosa como puede ser, afirman fuentes cercanas a la familia consultadas por el tabloide TMZ.Kim ha solicitado la custodia conjunta de sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. Según TMZ, Kanye está de acuerdo con la custodia compartida. Además, según las fuentes, se han comprometido a criar juntos a sus hijos.Ambos Kim y Kanye están de acuerdo en seguir los términos establecidos en el acuerdo prenupcial firmado por ellos, dicen las fuentes.Los documentos no indican una fecha para la separación, pero según TMZ, el día exacto del divorcio es "prácticamente irrelevante", ya que la separación de la pareja desde hace tiempo se anuncia por los titulares y las redes sociales.Kim y Kanye viven separados desde finales de 2020. Kanye ha pasado mucho de su tiempo los últimos meses en Wyoming, mientras Kim sigue en California con sus hijos y cerca de su familia.Según fuentes consultadas por TMZ, no se han peleado, sino que sencillamente sus diferencias en estilo de vida y visiones políticas no permiten que sigan casados.

