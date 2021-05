https://mundo.sputniknews.com/20210519/espana-lanza-un-mensaje-de-apertura-turistica-a-los-mercados-internacionales-1112330924.html

España lanza un mensaje de apertura turística a los mercados internacionales

España lanza un mensaje de apertura turística a los mercados internacionales

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — La ministra española de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, manifestó que España es "un destino seguro y estamos abiertos"... 19.05.2021, Sputnik Mundo

Maroto incidió en aspectos como el avance de la vacunación en territorio español, la bajada de la incidencia del coronavirus y el nuevo "pasaporte COVID" para lanzar el mensaje "desde España al mundo de que este año se va a poder ya viajar con cierta normalidad".La responsable del turismo español también se refirió al mercado británico, uno de los principales emisores de turistas para España, del que dijo que en la próxima revisión que se hace en dos semanas, de su lista de países recomendados para viajar, el "semáforo de destinos" del Gobierno británico, confía en que se incluya a España por completo o "al menos la territorialización, teniendo en cuenta que comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana o las islas están ahora ya en verde".Reyes Maroto recordó asimismo que a partir de la semana que viene, los británicos podrán viajar a España sin necesidad de aportar una prueba PCR a su llegada a territorio español y también los turistas de fuera de la Unión Europea, si están vacunados. Proyecto conjunto de San Petersburgo y BarcelonaSan Petersburgo y Barcelona examinan un proyecto conjunto para atraer turistas de Asia y Oriente Medio, comunicó a Sputnik el representante del comité para el desarrollo del turismo de San Petersburgo, Serguéi Kornéev.En el marco de la visita de la directora del consorcio turístico de Barcelona (Turisme de Barcelona), Marian Muro, a San Petersburgo en abril, fueron alcanzados acuerdos marco, mientras que los acuerdos concretos se estudiarán durante la feria turística Fitur que se inaugura en Madrid.El objetivo del proyecto conjunto es hacer que los turistas de las dichas regiones visiten primeramente San Petersburgo, y después Barcelona."Nuestra tarea no es solo ampliar la presencia (...) sino formar la cultura de viajes, vengan aquí una vez más, todavía no han visto todo", subrayó.Fitur es la primera feria que se celebra tras la pandemia, en modo presencial, del circuito internacional de grandes eventos de la industria del turismo y fue inaugurada, además de por la ministra Maroto, por los reyes de España.Cuenta con alrededor de 5.000 participantes, representación directa de 55 países y está centrada en la salida del sector de la pandemia, no en vano el lema elegido para esta 41 edición es "Especial Recuperación Turismo".

