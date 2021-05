https://mundo.sputniknews.com/20210519/bitcoin-se-desploma-a-30000-ante-restricciones-de-china-al-uso-de-criptomonedas-1112338771.html

Bitcóin se desploma a $30.000 ante restricciones de China al uso de criptomonedas

Bitcóin se desploma a $30.000 ante restricciones de China al uso de criptomonedas

MOSCÚ (Sputnik) — El precio del bitcóin, criptomoneda más popular en el mundo, cayó hasta los 30.000 dólares después de que China prohibiera a los... 19.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-19T15:10+0000

2021-05-19T15:10+0000

2021-05-19T15:10+0000

economía

mercados y finanzas

bitcóin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107787/93/1077879330_0:242:3211:2048_1920x0_80_0_0_b40032fce45e6a1b7a221c761a81fed2.jpg

De acuerdo con la información de Binance, la mayor criptobolsa por volumen de transacciones, para las 13.13 GMT el bitcóin caía un 29%, hasta 31.400 dólares, mientras que el valor mínimo del bitcóin en las últimas 24 horas ha sido de 30.000 dólares.Entretanto, los datos del portal CoinMarketCap –que calcula el precio medio de las criptomonedas en más de una veintena de plataformas de intercambio– apuntan a un declive del 29,8%, situando el precio en 30.858 dólares.La caída se produjo, según informó el periódico The Financial Times, después de que tres instituciones financieras chinas, encargadas de supervisar las transacciones en línea y el mercado de pagos, prohibieran a los establecimientos financieros y de pagos del país aceptar o usar las criptomonedas como método de pago o prestar servicios y productos relacionados con estas.En su declaración conjunta publicada en la cuenta del Banco Popular de China en la red social WeChat, las instituciones advirtieron que las monedas virtuales son fáciles de manipular, su precio no está respaldado por un valor real y, además, los contratos comerciales no están protegidos por la legislación china.No es la primera vez que las autoridades chinas arremeten contra las criptomonedas, en 2017 las autoridades cerraron las mayores plataformas bursátiles que acaparaban en ese momento la mayor parte del comercio internacional de monedas digitales.El 14 de abril, el precio del bitcóin volvió a renovar su máximo histórico alcanzando los 64.854 dólares.

https://mundo.sputniknews.com/20210518/el-bitcoin-el-oro-o-el-sistema-bancario-cual-consume-mas-energia-1112305332.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mercados y finanzas, bitcóin