https://mundo.sputniknews.com/20210518/recurso-abundante-acceso-limitado-el-conflicto-por-el-agua-1112313134.html

Recurso abundante, acceso limitado: el conflicto por el agua

Recurso abundante, acceso limitado: el conflicto por el agua

América Latina y el Caribe poseen abundantes recursos hídricos. Por esta razón, en casi todos los países, el agua es considerada históricamente como un recurso... 18.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-18T19:38+0000

2021-05-18T19:38+0000

2021-05-18T19:38+0000

américa latina

recursos naturales

agua dulce

agua

contaminación

opinión y análisis

firmas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108277/39/1082773940_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_3c49c05959ce026abbe010e16bb619a9.jpg

Con el 33% de los recursos hídricos renovables del mundo, es la región con la disponibilidad más alta del mundo. Sus 3.100 m3 de agua per cápita por año, duplican el promedio mundial. La gran mayoría de los países de la región cuenta con disponibilidades catalogadas entre altas y muy altas en razón de su superficie y población. Para la ONG Tribunal Latinoamericano del Agua, con sede en Costa Rica, la disponibilidad del recurso no significa que este sea accesible a la totalidad de la población. Esto implica que la mayoría de los países que cuentan con niveles de disponibilidad altos se enfrenta a disminuciones en los niveles de cobertura de agua potable para sus poblaciones.La utilización intensiva de ese recurso natural, sin embargo, ha empezado a encender luces de alerta, no sólo por la escasa protección ambiental a cuencas estratégicas, sino también a las restricciones en el acceso al agua de grupos vulnerables. En ese sentido, está empezando a adquirir relevancia las políticas públicas sobre los recursos hídricos, la gestión del agua, el manejo de cuencas, la creación y la puesta en operación de organismos de gestión del agua a nivel de cuencas. En ese proceso, organizaciones civiles y movimientos sociales han problematizando la cuestión de la seguridad hídrica y los crecientes conflictos por los usos múltiples del agua, teniendo en cuenta la adopción como derecho humano la prestación eficiente y sostenible del agua potable.ModeloEn la región, el modelo de desarrollo se ha caracterizado por el aprovechamiento intensivo de los recursos naturales —especialmente agrícolas, mineros e hidroenergéticos—, lo cual ha significado una alta demanda de agua. En ese contexto, el estudio de la CEPAL Reflexiones sobre la gestión del agua en América Latina y el Caribe advierte de la oferta inelástica de nuevas fuentes de agua, elevada y creciente demanda de la misma, conflictos y externalidades generalizadas, de diverso tipo y en aumento, y competencia entre múltiples usuarios cada vez más despiadada. Explica que estas condiciones hicieron que la atención de la sociedad se desplazara gradualmente del interés en desarrollar nuevos recursos, en particular a través de grandes obras de infraestructura de almacenamiento y trasvase, al fomento de la eficiencia, el control de externalidades, la gestión de la demanda, la generación de ingresos, el manejo y la protección de las fuentes de captación y la reasignación del agua que ya está en uso.Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), afirma que "estos recursos y los servicios públicos asociados (como agua potable, saneamiento o electricidad) han desempeñado un rol clave en el desarrollo socioeconómico de la región. En muchos de nuestros países, estos sectores están en la base del impulso del bienestar social, del progreso económico, de la industrialización y del mejoramiento del nivel de vida de la población".Agrega que la administración de los recursos naturales y de los servicios públicos asociados es hoy uno de los desafíos cruciales del desarrollo en América Latina y el Caribe. Para proponer que ese camino debe contribuir a "una economía más diversificada y dinámica, más sostenible en términos ambientales y más inclusiva y equitativa, con sinergias en materia de empleo y bienestar".Acceso y protección de la saludEl Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 dice: "Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos". Fue adoptado en el septuagésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, 15 al 30 de septiembre de 2015). La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia vital del saneamiento, la higiene y un acceso adecuado a agua limpia para prevenir y contener las enfermedades.América Latina y el Caribe han venido reconociendo desde hace mucho tiempo la importancia de los servicios de agua potable y saneamiento como un factor vital para la protección de la salud de la población y la lucha contra la pobreza. Sin embargo, casi 166 millones de personas en la región (26% de la población) aún no tienen acceso a un abastecimiento de agua potable que satisfaga los criterios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ONU.Esto significa agua de calidad distribuida a la población, continuidad de servicio y diversas modalidades de acceso. Otro dato impactante es que más de 443 millones de personas (69% de la población) todavía no disponen de los servicios de saneamiento adecuados, en particular en cuanto al tratamiento y disposición de las aguas servidas.Agua y alimentosAdemás del acceso al agua potable y de servicios de saneamientos de aguas servidas, aparece la necesidad de un enfoque coordinado e integrado en el nexo del agua, la energía y la producción de alimentos.Este enfoque permite analizar y manejar mejor los efectos derivados de situaciones que, para la CEPAL, serían los siguientes: Estas consecuencias pueden llevar a un encarecimiento del proceso de producción de alimentos. Al mismo tiempo, existe preocupación por las repercusiones que la dependencia del monocultivo y el aumento de la producción de biocombustibles puedan tener para la seguridad alimentaria y el medio ambiente. RelacionesLos sectores del agua, la energía y la alimentación están cada vez más interconectados y son cada vez más interdependientes. En consecuencia, las decisiones tomadas en un sector afectan a las políticas seguidas en los otros. Por esta razón, el estudio de la CEPAL propone un mejor manejo de estas interrelaciones e interdependencias. Sería una herramienta sumamente útil frente a los desafíos del cambio climático y otras amenazas ambientales y al crecimiento de la población.Según estimaciones del World Water Council, en América del Sur, del 40 al 60% del agua utilizada proviene de acuíferos que enfrentan una creciente contaminación producida por los residuos provenientes de los desechos de las actividades mineras y agrícolas. Este manejo es un gran desafío, especialmente en América Latina y el Caribe, que se caracteriza por una fuerte dependencia de sus economías del aprovechamiento intensivo de los recursos naturales que requieren grandes cantidades de agua para su desarrollo.ContaminaciónLas sequías, el cambio climático, la falta de tratamiento de los desechos de las aguas residuales, la contaminación por parte de los humanos, los derrames de petróleo y el vertido de desechos industriales y de metales pesados son las principales causas de contaminación del agua en la región. Otro tema ambiental emergente son los vertederos de desechos peligrosos.La Organización Panamericana de la Salud informa que el 45% de todos los desechos sólidos se eliminan en vertederos o vías fluviales, lo que supone una amenaza para la salud humana debido a la exposición a agentes biológicos y a productos químicos tóxicos.El acceso a servicios inadecuados de agua, saneamiento e higiene tienen consecuencias importantes para asegurar la salud o la enfermedad de la población.La OPM calcula que aproximadamente 7.600 niños menores de 5 años mueren anualmente por enfermedades diarreicas en la región. Los países, con mayores porcentajes de mortalidad por ese motivo en ese grupo etario son Haití (23%), Guatemala (10%), Bolivia (7%) y Venezuela (5%).Como en otras situaciones de sanidad y de protección social, los déficits en cuanto a cobertura y calidad de los servicios tienden a concentrarse en los grupos de bajos ingresos, grupos vulnerables y poblaciones rurales. LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

https://mundo.sputniknews.com/20190809/la-guerra-del-agua-1088327456.html

https://mundo.sputniknews.com/20210430/1111797330.html

https://mundo.sputniknews.com/20201119/tirar-de-la-cadena-del-retrete-un-privilegio-1093544987.html

https://mundo.sputniknews.com/20210322/cual-es-la-situacion-del-agua-potable-en-america-latina-1110213200.html

https://mundo.sputniknews.com/20210511/el-combo-de-una-crisis-alimentaria-dramatica-1112076708.html

https://mundo.sputniknews.com/20201103/pandemia-en-america-latina-sin-agua-sin-luz-y-destruyendo-la-biodiversidad-1093346684.html

https://mundo.sputniknews.com/20210422/las-ciudades-mas-contaminadas-de-america-latina--1111482736.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alfredo Zaiat https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108879/79/1088797976_0:0:886:885_100x100_80_0_0_b682e3efda87e59b961768d2d614b027.jpg

Alfredo Zaiat https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108879/79/1088797976_0:0:886:885_100x100_80_0_0_b682e3efda87e59b961768d2d614b027.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alfredo Zaiat https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108879/79/1088797976_0:0:886:885_100x100_80_0_0_b682e3efda87e59b961768d2d614b027.jpg

recursos naturales, agua dulce, agua, contaminación, opinión y análisis, firmas