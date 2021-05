https://mundo.sputniknews.com/20210518/aumentan-los-heridos-en-el-oeste-de-colombia-tras-las-protestas-y-vandalismo-1112294702.html

Aumentan los heridos en el oeste de Colombia tras las protestas y vandalismo

Aumentan los heridos en el oeste de Colombia tras las protestas y vandalismo

BOGOTÁ (Sputnik) — En el Valle del Cauca (oeste de Colombia) aumentaron los heridos y la tensión no cesa luego de que se iniciaron enfrentamientos entre... 18.05.2021, Sputnik Mundo

Hay unas 30 personas heridas, entre ellas niños por inhalación de gases lacrimógenos, según el reporte que se tiene preliminarmente, además de dos fallecidos, consignó la radio La FM."Las personas con heridas fueron conducidas al Hospital la Buena Esperanza. Once de ellas presentan lesiones de gravedad, por lo que han tenido que ser trasladadas a centros asistenciales en Cali. Los enfrentamientos, también han dejado seis policías lesionados", agregó el doctor Camilo Chavarriaga, coordinador médico hospital la Buena Esperanza. Entre los hechos que ocurrieron, en el municipio de Yumbo un grupo de jóvenes quiso atacar la subestación de combustible de Primax."En la subestación no se presentó un incendio como tal, lo que ocurrió es que los jóvenes dejaron un cilindro de gas propano de 40 libras prendido muy cerca a la estación de gas, el peligro es que como el cilindro se prendió completamente, el líquido que tiene internamente con el fuego externo, se gasifica, aumenta la presión interna y en cualquier momento podrían explotar", explicó el capitán, Alberto Valencia, comandante de los bomberos de Yumbo.Asimismo, un grupo de personas atacó con piedras y fuego la sede de la Alcaldía y el Concejo Municipal, dejando varios vidrios rotos y afectaciones en el primer piso de los edificios.El alcalde de Yumbo, John Jairo Santamaría, pidió al Gobierno Nacional que se frenen los enfrentamientos contra manifestantes."Estamos asumiendo una responsabilidad de algo que no causamos nosotros y somos los municipios y los alcaldes los que nos ha tocado salir a solucionar una situación que no fue originada por nosotros. Las comunidades son las que están pagando todo esto", enfatizó el mandatario. Este 18 de mayo, Colombia cumple 21 días de paro nacional que inició el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.Al menos 50 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y casi 600 han sido heridas, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.Además, se ha detenido de manera arbitraria al menos a 1.430 personas, se ha cometido violencia sexual contra 21 mujeres y hay más de 520 personas reportadas como desaparecidas.En tanto, los últimos datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, difundidos el martes 11, informaban de 42 personas muertas durante las protestas, 41 civiles y un integrante de la policía.Ante tales abusos, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia.

