https://mundo.sputniknews.com/20210517/sindicato-gobierno-de-colombia-ha-dilatado-negociaciones-para-terminar-paro-1112281970.html

Sindicato: Gobierno de Colombia ha dilatado negociaciones para terminar paro

Sindicato: Gobierno de Colombia ha dilatado negociaciones para terminar paro

BOGOTÁ (Sputnik) — La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, sindicato que integra el Comité Nacional del Paro, señaló al Gobierno colombiano... 17.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-17T22:54+0000

2021-05-17T22:54+0000

2021-05-17T22:54+0000

américa latina

paro nacional en colombia (2021)

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/01/1111799364_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_51cb3a57f27da7885176f576fc68b886.jpg

"Quien está dilatando cualquier situación, cualquier proceso de poder iniciar una negociación, es el Gobierno nacional. Nosotros siempre hemos exigido, como se lo hicimos saber al presidente de la República (Iván Duque) hace ocho días en el Palacio de Nariño (sede del Ejecutivo), que no puede seguir el tema de los asesinatos y la barbarie" en el marco de la protesta social, dijo este lunes el presidente de Fecode, Nelson Alarcón, a la emisora Blu Radio.Según Alarcón, para pasar de las reuniones exploratorias a la negociación de diferentes temas con el Gobierno debe parar, ante todo "la barbarie, la masacre, los asesinatos, el ataque de la Fuerza Pública (a los manifestantes)".El sindicalista agregó que "tiene que haber voluntad", y no se trata solo de "expresarla a través de los diferentes medios de comunicación", como hace el Gobierno, sino que "la voluntad tiene que demostrarse en la realidad, en el terreno".Alarcón también señaló que pese a que Fecode representa una buena proporción de los jóvenes en protesta, el Gobierno debe abrir un espacio de diálogo con ellos.Este lunes, el Gobierno de Colombia anunció que convocó la activación de la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas, prevista en el Decreto 003 de 2021, como parte del proceso de garantía a este derecho, luego de las exigencias que en ese sentido hizo la víspera el CNP.El anuncio fue hecho por el alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, quien también indicó que otros actores sociales que no son representados por el CNP serán también invitados a participar en la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías, como los integrantes de organizaciones de jóvenes, ambientalistas, grupos de género, comerciantes, transportadores de carga y taxistas.Al menos 50 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y casi 600 han sido heridas, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.Además, se ha detenido de manera arbitraria al menos a 1.430 personas, se ha cometido violencia sexual contra 21 mujeres y hay más de 520 personas reportadas como desaparecidas.En tanto, los últimos datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, difundidos el martes 11, informaban de 42 personas muertas durante las protestas, 41 civiles y un integrante de la policía.Ante tales abusos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia.

https://mundo.sputniknews.com/20210517/gobierno-de-colombia-anuncia-mesa-de-garantias-para-manifestaciones-en-marco-de-protestas-1112279993.html

https://mundo.sputniknews.com/20210517/colombia-entumecida-ante-la-pandemia-1112276456.html

https://mundo.sputniknews.com/20210517/lider-del-paro-afirma-que-marchas-en-colombia-continuan-y-pide-que-sean-pacificas-1112274611.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paro nacional en colombia (2021), colombia