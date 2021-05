https://mundo.sputniknews.com/20210516/navegas-y-no-consigues-nada-que-ver-estos-codigos-secretos-de-netflix-muestran-mas-opciones-1112228758.html

¿Navegas y no consigues nada que ver? Estos códigos secretos de Netflix muestran más opciones

¿Navegas y no consigues nada que ver? Estos códigos secretos de Netflix muestran más opciones

La plataforma de 'streaming' Netflix se ha convertido en una parte esencial de la vida de muchas personas a la hora de hablar de entretenimiento, especialmente... 16.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-16T01:16+0000

2021-05-16T01:16+0000

2021-05-16T01:16+0000

estilo de vida

netflix

arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108848/31/1088483155_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_ab515ab640900a709d9abbe96aff4067.jpg

Esto es un dato que sorprende, especialmente si se tiene en cuenta que el usuario promedio solo llega a ver el 2% del catálogo y que, dependiendo del país, Netflix ofrece casi 5.500 títulos, el catálogo más extenso de las plataformas de streaming, de acuerdo con un reporte de Reviews.org.Claro, esta cifra no se mantiene igual en el tiempo, ya que la programación está en constante cambio y no es la misma en todos los países. Entonces, ¿por qué no conseguimos nada para ver?De acuerdo con el portal NordVPN, la dificultad de conseguir esa serie o película que nos podría gustar radica en que a veces las categorías son muy genéricas y ambiguas. Por esto, por más que se navega por el buscador del portal, simplemente parece que no hay nada que ver.Aquí es donde los códigos secretos nos pueden ayudar. Según NordVNP, existen "más de 70.000 subgéneros de películas y series ideados por Netflix para clasificar de forma más precisa todo su catálogo. Algunas de estas categorías son tan concretas como Películas de zombies exageradas, Film Noir".Para usarlos y que aparezcan más opciones de programación, solo tienes que añadir el código en la dirección de URL después de http://www.netflix.com/browse/genre/.Así, si queremos ver la oferta de películas clásicas extranjeras, que tienen el código 32473, solo debemos agregar este número a la dirección http://www.netflix.com/browse/genre/32473.Aquí está la lista de la mayoría de los códigos, publicada por NordVPN.Acción y aventura (1365)Películas de acción asiáticas (77232)Acción y aventura clásica (46576)Comedias de acción (43040)Acción y suspense (43048)Aventuras (7442)Películas de cómics y superhéroes (10118)Westerns (7700)Acción y aventura de espías (10702)Acción y aventura criminal (9584)Acción y aventura en el extranjero (11828)Películas de artes marciales (8985)Acción y aventura militar (2125)Anime (7424)Animación para adultos (11881)Anime Acción (2653)Comedias de anime (9302)Dramas de anime (452)Películas de anime (3063)Anime de ciencia ficción (2729)Anime de terror (10695)Anime Fantasía (11146)Series de anime (6721)Películas para niños y familiares (783)Películas de 0 a 2 años (6796)Películas de 2 a 4 años (6218)Películas para niños de 5 a 7 años (5455)Películas para niños de 8 a 10 años (561)Películas para niños de 11 a 12 años (6962)Educación para niños (10659)Disney (67673)Películas basadas en libros infantiles (10056)Películas familiares (51056)Dibujos animados para televisión (11177)Televisión infantil (27346)Música para niños (52843)Cuentos de animales (5507)Películas clásicas (31574)Comedias clásicas (31694)Dramas clásicos (29809)Clásicos de ciencia ficción y fantasía (47147)Películas clásicas de suspense (46588)Cine negro (7687)Cine bélico clásico (48744)Películas épicas (52858)Películas clásicas extranjeras (32473)Cine mudo (53310)Clásicos del Oeste (47465)Comedias (6548)Comedias oscuras (869)Comedias extranjeras (4426)Comedias nocturnas (1402)Documentales falsos (26)Comedias políticas (2700)Comedias de humor (9702)Comedias deportivas (5286)Comedias de humor (11559)Comedias para adolescentes (3519)Sátiras (4922)Comedias románticas (5475)Comedias de humor (10256)Películas de culto (7627)Películas de terror de serie B (8195)Películas de humor (1252)Películas de terror de culto (10944)Ciencia ficción y fantasía de culto (4734)Comedias de culto (9434)Documentales (6839)Documentales biográficos (3652)Documentales policiales (9875)Documentales extranjeros (5161)Documentales históricos (5349)Documentales militares (4006)Documentales deportivos (180)Documentales de música y conciertos (90361)Documentales de viajes y aventuras (1159)Documentales políticos (7018)Documentales religiosos (10005)Documentales sobre ciencia y naturaleza (2595)Documentales sociales y culturales (3675)Dramas (5763)Dramas biográficos (3179)Dramas clásicos (29809)Dramas judiciales (528582748)Dramas policíacos (6889)Dramas basados en libros (4961)Dramas basados en la vida real (3653)Dramas lacrimógenos (6384)Dramas extranjeros (2150)Dramas deportivos (7243)Dramas de gays y lesbianas (500)Dramas independientes (384)Dramas para adolescentes (9299)Dramas militares (11)Obras de época (12123)Dramas políticos (6616)Dramas románticos (1255)Dramas del mundo del espectáculo (5012)Dramas de temática social (3947)Fe y espiritualidad (26835)Documentales espirituales (2760)Fe y espiritualidad para niños (751423)Películas extranjeras (7462)Películas de arte y ensayo (29764)Acción y aventura en el extranjero (11828)Películas clásicas extranjeras (32473)Comedias extranjeras (4426)Documentales extranjeros (5161)Dramas extranjeros (2150)Películas extranjeras de gays y lesbianas (8243)Películas extranjeras de terror (8654)Ciencia ficción y fantasía en el extranjero (6485)Películas extranjeras de suspense (10306)Películas extranjeras románticas (7153)Películas africanas (3761)Películas australianas (5230)Películas belgas (262)Películas coreanas (5685)Películas latinoamericanas (1613)Películas de Oriente Medio (5875)Películas de Nueva Zelanda (63782)Películas rusas (11567)Películas escandinavas (9292)Películas del sudeste asiático (9196)Películas españolas (58741)Películas griegas (61115)Películas alemanas (58886)Películas francesas (58807)Películas de Europa del Este (5254)Películas neerlandesas (10606)Películas irlandesas (58750)Películas japonesas (10398)Películas italianas (8221)Películas indias (10463)Películas chinas (3960)Películas británicas (10757)Películas de gays y lesbianas (5977)Comedias de gays y lesbianas (7120)Dramas para gays y lesbianas (500)Películas románticas de gays y lesbianas (3329)Películas extranjeras de gays y lesbianas (8243)Documentales de gays y lesbianas (4720)Programas de TV para gays y lesbianas (65263)Películas de terror (8711)Películas de terror de serie B (8195)Películas de criaturas (6895)Películas de terror de culto (10944)Películas de terror en alta mar (45028)Películas de terror extranjeras (8654)Comedia de terror (89585)Películas de monstruos (947)Películas de terror y asesinos en serie (8646)Películas de terror sobrenatural (42023)Gritos de adolescentes (52147)Películas de terror con vampiros (75804)Hombres lobo (75930)Películas de terror de zombis (75405)Historias satánicas (6998)Cine independiente (7077)Películas experimentales (11079)Acción y aventura independientes (11804)Películas independientes de suspense (3269)Películas románticas independientes (9916)Comedias independientes (4195)Dramas independientes (384)Música (1701)Música infantil (52843)Country & Western/Folk (1105)Jazz y música ligera (10271)Música latina (10741)Conciertos de música urbana y de baile (9472)Conciertos de música del mundo (2856)Conciertos de rock y pop (3278)Musicales (13335)Musicales clásicos (32392)Musicales Disney (59433)Musicales del mundo del espectáculo (13573)Musicales de teatro (55774)Películas románticas (8883)Románticas favoritas (502675)Románticas extravagantes (36103)Películas románticas independientes (9916)Películas extranjeras románticas (7153)Dramas románticos (1255)Películas románticas vaporosas (35800)Películas románticas clásicas (31273)Comedias románticas (5475)Ciencia Ficción y Fantasía (1492)Acción, ciencia ficción y fantasía (1568)Ciencia Ficción Alienígena (3327)Ciencia Ficción y Fantasía Clásica (47147)Ciencia ficción y fantasía de culto (4734)Películas de fantasía (9744)Aventura de ciencia ficción (6926)Dramas de ciencia ficción (3916)Películas de terror de ciencia ficción (1694)Películas de ciencia ficción y suspense (11014)Ciencia ficción y fantasía extranjera (6485)Películas de deportes (4370)Comedias deportivas (5286)Documentales deportivos (180)Dramas deportivos (7243)Películas de béisbol (12339)Películas de fútbol (12803)Películas de boxeo (12443)Películas de fútbol (12549)Artes marciales, boxeo y lucha (6695)Películas de baloncesto (12762)Deportes y Fitness (9327)Películas de suspenso (8933)Películas de acción (43048)Películas de suspenso clásicas (46588)Películas de suspenso (10499)Novelas de suspenso extranjeras (10306)Películas de suspenso independientes (3269)Películas de gángsters (31851)Thriller psicológico (5505)Suspenso político (10504)Misterios (9994)Películas de ciencia ficción (11014)Películas de espías (9147)Thriller sensuales (972)Suspenso sobrenatural (11140)Programas de televisión (83)Programas de televisión británicos (52117)Programas de televisión clásicos (46553)Programas de televisión de crímenes (26146)Programas de culto (74652)Televisión de alimentos y viajes (72436)Televisión infantil (27346)Programas de televisión coreanos (67879)Miniseries (4814)Programas militares (25804)Ciencia y Naturaleza (52780)Acción y Aventura de TV (10673)Comedias de TV (10375)Documentales de TV (10105)Dramas de TV (11714)Terror en TV (83059)Misterios de TV (4366)TV Ciencia Ficción y Fantasía (1372)Reality Shows (9833)Programas de TV para adolescentes (60951)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

netflix, arte y cultura