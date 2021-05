https://mundo.sputniknews.com/20210514/vuelve-la-copa-davis-con-ingenio-en-una-super-pancarta-en-madrid-somos-de-derecha-y-de-reves-1112180786.html

Vuelve la Copa Davis con ingenio en una súper pancarta: "En Madrid somos de derecha y de revés"

Vuelve la Copa Davis con ingenio en una súper pancarta: "En Madrid somos de derecha y de revés"

La Copa Davis, que tuvo que cancelarse en 2020 por la pandemia, vuelve pisando fuerte y con una campaña publicitaria muy creativa para atraer a un público... 14.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-14T11:50+0000

2021-05-14T11:50+0000

2021-05-14T11:50+0000

españa

deporte limpio

turín

tenis

austria

italia

madrid

copa davis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1112180551_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_e497adc3dbb29ebaede1e9e56e1b7a0e.jpg

La Copa Davis llega con fuerza y no es para menos teniendo en cuenta que el torneo se canceló en el año 2020 por la pandemia mundial. La competición tiene previsto anunciar en los próximos días su calendario definitivo y sacar a la venta sus entradas, pero ya sabemos que se celebrará entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre entre las ciudades de Madrid, Innsbruck y Turín. Y no sabemos si por la larga espera para la llegada de la competición o porqué motivo, Madrid ha amanecido con una lona enorme (500 metros cuadrados) en el número 14 de la Gran Vía que no ha dejado indiferente a nadie por el mensaje que lleva inscrito. "En Madrid somos de derecha y de revés. Vuelve la Copa Davis". Las palabras "de derecha" aparece en letras grandes y en destacado respecto al resto. El mensaje, cargado de ironía, forma parte de la campaña independiente bajo el nombre "Are you in?" de la agencia Barcelona Smäll, y que irá destinada a impulsar la venta de entradas en las próximas semanas. "Esta lona es solo un pequeño avance de lo que será la campaña internacional", ha dicho la agencia en un comunicado. El lugar elegido para su despliegue también forma parte de la estrategia de marketing y es que por esa zona de la Gran Vía madrileña pasan a diario unos 40.000 peatones y 75.0000 vehículos. Para la Copa Davis, las 18 mejores selecciones del mundo divididas en seis grupos de tres en la fase inicial, saldrán al campo a defender sus camisetas en busca de la ansiada Ensaladera de plata. En la última edición, celebrada en la Caja Mágica de Madrid en 2019, el premio fue para el quinteto de Sergi Bruguera. Esta vez será el Madrid Arena la sede central, acompañada por el Olympia-Halle de Innsbruck y el Pala Alpitour Arena de Turín. La ciudad italiana albergará la semana antes y en el mismo recinto la Copa Masters ATP. La competición tiene previsto anunciar en los próximos días su calendario de enfrentamientos y la salida a la venta de sus entradas.

turín

austria

italia

madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

deporte limpio, turín, tenis, austria, italia, madrid, copa davis