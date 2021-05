https://mundo.sputniknews.com/20210514/video-un-rifle-de-francotirador-explota-en-las-manos-y-deja-al-tirador-al-borde-de-la-muerte-1112173424.html

Vídeo: un rifle de francotirador explota en las manos y deja al tirador al borde de la muerte

El presentador del popular canal de YouTube Kentucky Ballistics estaba filmando un vídeo sobre el rifle de francotirador Serbu RN-150 como si fuera cualquier... 14.05.2021, Sputnik Mundo

En el vídeo que ha compartido el bloguero se puede ver que intenta realizar un disparo con el rifle, pero este acaba reventando en sus manos, expulsando sus elementos como si fueran proyectiles. Precisamente estos elementos le causaron lesiones que estuvieron a punto de matarlo. Así, el cerrojo que se desprendió a una tremenda velocidad e impactó contra su cara, lo que causó una fractura del hueso facial y la nariz. Afortunadamente, el tirador llevaba unas gafas protectoras que lo salvaron de daños mayores. Pero a pesar de ellas perdió la vista en su ojo derecho por varios días y ahora se está recuperando. El rifle también envió una metralla que acabó dañando su vena yugular y le penetró un pulmón. Por si esto fuera poco, su brazo izquierdo también acabó fracturado, y uno de los dedos quedó doblado en forma de W. Por suerte, al otro lado de la cámara estaba su padre, quien también tiene experiencia en las fuerzas de seguridad, razón por la cual no entró en pánico y actuó rápida y acertadamente. Para salvar al hombre los médicos tuvieron que hacerle varias cirugías, en una de las cuales le abrieron la caja torácica. Con ello, no está clara la razón exacta por la que ocurrió este accidente. A pesar de ello, el bloguero dijo que no tiene miedo y seguirá haciendo lo que estaba haciendo durante años para sus fans de YouTube: grabar vídeos sobre armas.

