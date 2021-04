https://mundo.sputniknews.com/20210407/video-un-coche-bomba-vuela-por-los-aires-un-humvee-estadounidense-en-irak-1110876479.html

Vídeo: un coche bomba vuela por los aires un Humvee estadounidense en Irak

En la grabación, que se hizo en 2005, pero ha sido publicada solo ahora, se puede ver cómo el todoterreno blindado se acerca lentamente a un auto abandonado en medio de la carretera y empieza a empujarlo fuera de la vía. Al principio no ocurre nada, pero cuando el auto ya estaba en la cuneta se produce una potente explosión. Afortunadamente, nadie resultó herido e incluso el soldado que estaba al volante del Humvee salió del vehículo por su propia cuenta. Sin embargo, el todoterreno se incendió y los soldados tuvieron que sacar desde su interior las municiones y armas antes de que estas fueran consumidas por las llamas. El autor del vídeo explica que en aquel entonces había muchos autos abandonados en la mitad de las vías públicas y que estos representaban un peligro ya que podrían tratarse de coches bomba. Por esta razón, hacía falta retirarlos a las cunetas, incluso si no estaban minados, puesto que los militantes podrían cargarlos con explosivos más tarde. Asimismo, los militares estadounidenses no siempre tenían tiempo para esperar a los zapadores para que estos inspeccionaran los vehículos, ya que esto interferiría con el patrullaje de la zona. Lo más probable, es que precisamente esta fuera la razón por la que los soldados decidieron retirar el auto por su propia cuenta.

