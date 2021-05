https://mundo.sputniknews.com/20210514/jovenes-protestan-en-colombia-por-falta-de-empleo-y-descontento-con-el-gobierno-1112208128.html

Jóvenes protestan en Colombia por falta de empleo y descontento con el Gobierno

Jóvenes protestan en Colombia por falta de empleo y descontento con el Gobierno

BOGOTÁ (Sputnik) — Los jóvenes colombianos constituyen el grueso de los manifestantes en Colombia en el actual paro nacional debido a la falta de empleo, la... 14.05.2021

La encuesta, desarrollada por la firma Firmas & Conceptos y financiada por la privada Universidad del Rosario, de Bogotá, evidencia que los "principales problemas que afectan al país" y por los cuales los jóvenes se manifiestan son, en su orden, "la falta de empleo, 74%, la pobreza, 53%, y los hechos de corrupción, 48%".El estudio deja ver cómo los jóvenes encuestados, entre 18 y 35 años de edad, expresan que tienen una confianza de sólo el 27% en las Fuerzas Militares contra un 73% de "no tiene confianza", y que respecto de la Policía Nacional la confianza es de apenas 13% frente a un 87% de "no confianza".Incluso consideran que los actos de vandalismo en el marco del paro nacional han sido influenciados por la "Fuerza Pública encubierta, 64%", seguida por las bandas criminales, con 59%, y por grupos de extrema derecha, con el 35%.La Presidencia, que encabeza de Iván Duque, constituye una de las más fuertes razones por la cual los jóvenes se han lanzado a las calles desde el pasado 28 de abril, pues de los 2.556 encuestados el 91% indicó que "no tiene confianza" en la Presidencia, en contraste con el 9% que expresa su confianza.Los jóvenes, que según el estudio están dispuestos a continuar las manifestaciones por el tiempo que sea necesario, expresaron también que sienten que están protestando por rechazo al Gobierno (91%) y en rechazo a la violencia (87%).Más reclamosLa encuesta, que se hizo de manera presencial y virtual en 13 ciudades capitales del país con jóvenes de todos los niveles socioeconómicos, evidencia también que luego de que las protestas obligaron al Gobierno a retirar del Congreso el proyecto de reforma tributaria, que sirvió de detonante para las movilizaciones, ahora están de acuerdo en que sea retirado el proyecto de reforma a la salud, según el 96% de los encuestados.Mientras, el 93% de los jóvenes consultados asegura que también se debe bajar el precio de la gasolina, y el 90% pide que se aplique la matrícula cero en las universidades públicas del país.Respecto de la situación causada por el paro nacional de los últimos días, que ha repercutido en escasez de alimentos y combustibles debido al bloqueo de carreteras en varias ciudades, los jóvenes consideran que la solución para ponerle fin a las movilizaciones es "dialogar con los jóvenes, el Comité Nacional del Paro, la oposición y con los indígenas (25%), y escuchar las demandas y propuestas de los diferentes frentes del paro y llegar a un acuerdo, (23%)".Con base en la coyuntura actual del país, y de cara a las elecciones presidenciales de 2022, los jóvenes consideran que votarían en su mayoría (41%) por un candidato de centro frente a uno de izquierda (25%), centro-izquierda (23%), centro-derecha (7%) y uno de derecha (5%).Según la encuesta, el 48% de los encuestados son jóvenes trabajadores, mientras que el 22% son estudiantes y un 13% estudian y trabajan a la vez.Asimismo, el estudio indicó que del total de consultados, el 44% tiene estudios de secundaria, el 30% de nivel técnico o tecnológico, el 21% cuenta con grado universitario y el 3% se ha recibido en posgrados.Al respecto, se encontró que a mayor nivel educativo, mayor afinidad hay con la izquierda por parte de los jóvenes.La encuesta se realizó entre el 6 y el 12 de mayo pasados y tiene un margen de error de 3,7% para el total de la muestra, con una confiabilidad del 95%.

