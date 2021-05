https://mundo.sputniknews.com/20210514/indigenas-colombianos-piden-la-atencion-de-la-comunidad-internacional-para-evitar-masacre-1112205329.html

Indígenas colombianos piden la atención de la comunidad internacional para evitar masacre

BOGOTÁ (Sputnik) — La comunidad internacional debe prestar atención a lo que está sucediendo en Colombia para evitar una mascare de la movilización social en... 14.05.2021, Sputnik Mundo

Según Sánchez, desde el 28 de abril, cuando comenzaron las protestas masivas contra una reforma fiscal propuesta por el Gobierno, "el pueblo se levantó por muchas situaciones de desatención"."Hoy están en las calles estudiantes, obreros, trabajadores informales, taxistas, ese levantamiento ha sido un rechazo porque el pueblo se cansó de la no atención y políticas públicas que atiendan a la sociedad", expresó.La CRIC respalda el paro nacional y mantiene la minga (congregación) "por la vida, el territorio, la paz y la democracia".En ese sentido, recordó que las muertes que se han registrado en el país, principalmente en la región del departamento del Cauca (suroeste) han ocurrido "por defender el territorio y la vida".Sánchez dijo que los indígenas partieron hacia Cali (suroeste) la semana pasada para apoyar a los manifestantes que estaban siendo asesinados por las fuerzas públicas.Esa situación, añadió, llevó a que el Gobierno empezara a estigmatizarlos y a decir que eran terroristas, lo que provocó que civiles y las fuerzas públicas atacaran a los indígenas.El dirigente adelantó que manejan la posibilidad de regresar a Cali, ir a Medellín, y a Bogotá para dar a conocer su situación y juntarse con otros grupos para consolidar la discusiónEn ese sentido, destacó que "no es un asunto coyuntural, es una discusión estructural, política porque el Gobierno colombiano no ha atendido finalmente los requerimientos de los movilizados".Desde el CRIC consideran que se debe hacer uno solo proceso para exigir responsabilidades políticas y una reforma estructural en beneficio del pueblo.ProtestasSobre las movilizaciones que se registran en todo el país desde el 28 de abril, consideró que dejan como saldo positivo la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la canciller, Claudia Blum.Finalmente, sobre la reforma tributaria propuesta por el Gobierno, que originó las movilizaciones, dijo que fue el desentonante de otras infinitas situaciones."La reforma tributaria para nosotros como decimos en Colombia fue el florero de Llorente, que iba en contra del pueblo colombiano, donde aumentaban los impuestos, fortalecían la privatización de los servicios básicos, donde empezaban a consolidar la privatización de la salud, de la educación donde se fortalecía un modelo económico con los intereses de los grande capitales y no públicos", expresó.Entre esas otras situaciones, mencionó los altos índices de pobreza en el país, la poca atención del Gobierno al nivel de las periferias, leyes que siempre van en contra vía del pueblo colombiano y la falta de cumplimiento de los Acuerdos de Paz con la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).La represión de las fuerzas del orden a los manifestantes ha dejado decenas de muertos, según denuncias de activistas.

