https://mundo.sputniknews.com/20210514/indigenas-amazonicos-de-colombia-denuncian-que-el-estado-esta-ejecutando-manifestantes-1112209406.html

Indígenas amazónicos de Colombia denuncian que el Estado está ejecutando manifestantes

Indígenas amazónicos de Colombia denuncian que el Estado está ejecutando manifestantes

BOGOTÁ (Sputnik) — El coordinador de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Oscar Daza... 14.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-14T22:59+0000

2021-05-14T22:59+0000

2021-05-14T23:04+0000

américa latina

paro nacional en colombia (2021)

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1112209380_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_367f3cc8cd76a5097a9de619dab4a391.jpg

"Históricamente nosotros hemos vivido en situaciones muy difíciles, en cuestiones militares, de falsos positivos (ejecuciones de civiles perpetradas por el Ejército presentadas como resultado de combates con guerrilleros) y en diferentes acciones que siempre han estado perjudicando los derechos humanos, pero lo que pasó y lo que está pasando aquí es una cuestión mucho más compleja y grave, estamos en una situación difícil donde el mismo Estado se encarga de ejecutar", afirmó.Añadió que desde la OPIAC, que representa 64 pueblos indígenas de los 115 reconocidos en el país, rechazan totalmente esa situación que es "grave grave" y la consideran inaceptable.Reestructurar la fuerza públicaDaza también destacó la necesidad de una restructuración de la fuerza pública de Colombia."Merece una reestructuración y un análisis sobre el rol de los policías y los militares en una sociedad como Colombia (…) que tal vez por cuestiones históricas del país, tengan algunas otras directrices o estén bajo unas doctrinas totalmente diferentes a las que debe hacerlo una nación en la que existe una Constitución, donde existen derechos, o donde por lo menos tenemos carta magna que debe ser garantizada y materializada, lo cual no está pasando", expresó.Asimismo, señaló que la población colombiana despertó tras muchos años de estas realidades y ahora, gracias a los medios de comunicación, están logrando hacer más visible la gravedad que está viviendo y ha vivido históricamente el país.Daza destacó que el hecho de en medio de la pandemia de COVID-19, los diferentes sectores sociales no aguantaron más y salieron a las calles a protestar para rechazar las actuales políticas del Gobierno.Sin embargo, lamentó que el Gobierno actualmente esté intentando dar pasos que no significan cambios de fondo, como retirar la reforma tributaria o dar gratuidad a los universitarios solo por un semestre, y dijo que busca "por una estrategia de mala fe tratar de apaciguar" la situación sin tener en cuenta a todos los sectores.Más dificil para la amazoníaTambién dijo que sus reclamos, como pueblos amazónicos, están invisibilidados desde siempre, y no hay mayor interés del Gobierno en atenderlos.Entre los reclamos específicos de la comunidad amazónica, está la protección de los territorios, la derogación o suspensión de la aspersión aérea con el herbicida glifosato como método de erradicación de los cultivos de coca, revisar cómo se realiza esa erradicación de los cultivos de uso ilícito y el manejo de la planta que para los pueblos indígenas es medicinal.Desde la OPIAC lamentan que las autoridades no tengan en cuenta el rol de los pueblos indígenas y prefieran crear otras estrategias de protección de áreas naturales como parques y ecosistemas estratégicos que no los incluyen.

https://mundo.sputniknews.com/20210507/venom-el-arma-que-emplea-la-policia-de-colombia-contra-los-manifestantes--videos-1111992108.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paro nacional en colombia (2021), colombia