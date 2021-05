https://mundo.sputniknews.com/20210513/el-sindrome-de-la-habana-habria-afectado-a-mas-de-130-diplomaticos-y-militares-de-eeuu-1112134259.html

El 'síndrome de La Habana' habría afectado a más de 130 diplomáticos y militares de EEUU

WASHINGTON (Sputnik) — Las lesiones cerebrales de origen no identificado que se conocen como el síndrome de La Habana afectaron a más de 130 diplomáticos... 13.05.2021, Sputnik Mundo

En un principio se confirmaron públicamente unos 60 casos, principalmente en Cuba y China, excluyendo a un grupo de oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) cuyo número no se hizo del dominio público. El nuevo total agrega casos de Europa y otras partes de Asia, según el periódico que entrevistó a una veintena de funcionarios y exfuncionarios gubernamentales con conocimientos de los casos, muchos de los cuales permanecen clasificados.Algunas de las personas afectadas tuvieron percepciones sensoriales como sonido, presión o calor, paralelamente con o seguidos de síntomas físicos como vértigo repentino, náuseas y dolor de cabeza o cuello.La gravedad de las lesiones varía ampliamente, pero algunas víctimas tienen síntomas y dolor crónicos, potencialmente irreversibles, lo que apunta a una posible lesión cerebral permanente. Expertos del Centro Médico Nacional Walter Reed han advertido a funcionarios del gobierno que algunas víctimas se exponen al riesgo de suicidio.Desde diciembre de 2020, al menos tres agentes de la CIA dijeron haber sufrido graves efectos en la salud a raíz de ciertos episodios que vivieron en el extranjero; en los tres casos, uno de los cuáles ocurrió en las últimas dos semanas, hubo que someter a los afectados a un tratamiento ambulatorio.En 2016 y 2017, diplomáticos estadounidenses en Cuba sufrieron una serie de problemas de salud, descritos colectivamente como 'el síndrome de La Habana'.También se informó de síntomas similares entre el personal diplomático estadounidense en China en 2018.Las víctimas de los supuestos ataques escuchaban ruidos extraños, que algunos de ellos percibían como vibraciones o presión.Algunos de los diplomáticos experimentaron efectos a largo plazo.El Departamento de Estado de EEUU cree que los diplomáticos podrían haber sido expuestos a algún ataque acústico no identificado, sin embargo, no llegó a una conclusión definitiva sobre qué causó exactamente el síndrome.En 2018, el Gobierno estadounidense creó un grupo de trabajo para coordinar la respuesta a estos incidentes; desde marzo de 2021 lo preside la embajadora Pamela Spartlen.

