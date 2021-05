https://mundo.sputniknews.com/20210513/biden-no-ve-una-reaccion-exagerada-en-el-actual-conflicto-palestino-israeli-1112156582.html

Biden no ve una "reacción exagerada" en el actual conflicto palestino-israelí

2021-05-13T17:52+0000

2021-05-13T17:52+0000

2021-05-13T17:57+0000

joe biden

escalada del conflicto entre gaza e israel

eeuu

"Tuve una breve conversación con él [el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu] ayer [por el 12 de mayo], y tengo a mi comunidad de inteligencia, al Departamento de Defensa, así como al Departamento de Estado, en contacto con todas sus contrapartes, y no sólo en Israel sino en la región. Y una de las cosas que he visto hasta ahora es que no ha habido una reacción excesiva importante", dijo Biden durante una sesión informativa.Los enfrentamientos armados en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza se agravaron el pasado 10 de mayo tras vencerse el ultimátum de Hamás, que exigía al Gobierno israelí retirar sus militares y policías de la Explanada de las Mezquitas y del disputado barrio de Sheik Jarra.La nueva ola de violencia estalló después de que las autoridades israelíes decidieran desalojar a varias familias palestinas en Sheik Jarra para entregar sus predios a colonos judíos.Los grupos palestinos lanzaron desde el lunes unos 1.600 cohetes causando siete victimas mortales israelíes, entre ellas un militar, según fuentes oficiales hebreas.En represalia, la aviación judía bombardeó varias veces Gaza matando a unas 83 personas, entre ellas 17 niños, y dejando 487 heridos, según datos del Ministerio de Salud del enclave palestino.

