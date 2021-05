https://mundo.sputniknews.com/20210512/excavacion-en-barcelona-descarta-restos-del-poeta-cubano-pablo-de-la-torriente-brau-1112111253.html

Excavación en Barcelona descarta restos del poeta cubano Pablo de la Torriente Brau

Según comunicó el Gobierno catalán, los trabajos iniciados el pasado 28 de abril "descartaron la existencia de una fosa en el lugar donde, según las investigaciones históricas, podría haber sido enterrado el poeta y periodista cubano".El revolucionario y destacado intelectual Pablo de la Torriente Brau falleció en 1936, a la edad de 35 años, mientras luchaba en Madrid como voluntario para el bando republicano durante la Guerra Civil española.El escritor se marchó de Cuba en 1933 para exiliarse en Nueva York por su enfrentamiento a la dictadura de Gerardo Machado, y tras el inicio de la Guerra Civil se trasladó a España para trabajar como corresponsal de guerra.Tras morir en combate, su cadáver fue trasladado a Barcelona con la intención de repatriarlo a Cuba en barco, pero se quedó en la ciudad por la guerra.Según las pruebas aportadas por la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, De la Torriente fue enterrado provisionalmente en un nicho del cementerio de Montjuïc y posteriormente exhumado y ubicado en una fosa cercana.No obstante, las tareas de los arqueólogos no permitieron dar con ningún resto humano en la zona.Las autoridades catalanas precisaron que no harán nuevas excavaciones para encontrar los restos del poeta "porque no hay ninguna otra hipótesis sobre el lugar de enterramiento".El Gobierno catalán y el Ayuntamiento de Barcelona mantienen desde 2018 un convenio con el Consulado de Cuba para colaborar en la recuperación y repatriación del poeta.

