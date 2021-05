https://mundo.sputniknews.com/20210512/el-canciller-de-austria-es-investigado-por-supuesto-falso-testimonio-en-el-caso-ibiza-1112106390.html

El canciller de Austria es investigado por supuesto falso testimonio en el 'caso Ibiza'

VIENA (Sputnik) — La Fiscalía Anticorrupción de Austria está investigando al canciller federal, Sebastian Kurz, por sospecha de presentar falsos testimonios... 12.05.2021, Sputnik Mundo

Desde mayo de 2019 la comisión intenta determinar a los autores del polémico vídeo —y también a los que encargaron grabarlo— en el que aparece el ex vice canciller Heinz-Christian Strache. El vídeo fue hecho público y provocó un escándalo político con la posterior caída del Gobierno.El canciller federal agregó que no ve razones para presentar su dimisión y seguirá ejerciendo el cargo.En mayo de 2019 importantes medios alemanes publicaron un escandaloso vídeo con la participación de Heinz-Christian Strache, ex vice canciller y exlíder del Partido de la Libertad (extrema derecha).En las publicaciones periodísticas se afirmaba que en el vídeo grabado en la isla de Ibiza (España) Strache discutía la posibilidad de comprar activos mediáticos para influir en las elecciones de 2017. El político lo estaba comentando a una "rusa", supuestamente sobrina de un empresario millonario ruso. Según los medios, la "rusa" era en realidad una estudiante bosnia a la que se pagó por el rol desempeñado.La publicación detonó una crisis política en Austria. La dimisión de Strache fue seguida por la dimisión de todo el Gobierno a la cabeza de Sebastian Kurz, que muy pronto volvió a encabezar el Ejecutivo conforme a los resultados de las elecciones legislativas anticipadas.

