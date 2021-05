https://mundo.sputniknews.com/20210511/1112089326.html

Keiko Fujimori reta a su rival en segunda vuelta a debatir frente a cárcel de Lima

Keiko Fujimori reta a su rival en segunda vuelta a debatir frente a cárcel de Lima

LIMA (Sputnik) — La candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori (Fuerza Popular, derecha), retó a su rival en segunda vuelta, Pedro Castillo (Perú... 11.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-11T22:18+0000

2021-05-11T22:18+0000

2021-05-11T22:18+0000

américa latina

elecciones generales en perú (2021)

perú

keiko fujimori

El 7 de mayo, Castillo le propuso a Keiko sostener un debate en Santa Mónica, prisión donde ésta estuvo recluida preventivamente entre octubre de 2018 a abril de 2020, acusada por la Fiscalía de lavado de activos en el caso Odebrecht.Fujimori aceptó sostener el debate en el penal, aunque el Ministerio del Interior no se ha pronunciado sobre si es factible llevar a cabo un evento de ese tipo frente a un centro penitenciario.El candidato de Perú Libre, luego de lanzar el reto originalmente, se ha mostrado elusivo con el tema y no ha dejado en claro si debatirá.Asimismo, la candidata derechista acusó a su rival, de tener actitudes "machistas" con su propuesta y no respetar a las reclusas que cumplen condena.Fujimori y Castillo se disputarán la presidencia en comicios programados para el 6 de junio.

perú

elecciones generales en perú (2021), perú, keiko fujimori