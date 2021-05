https://mundo.sputniknews.com/20210509/es-el-nuevo-petroleo-por-que-el-mundo-puede-quedarse-sin-cobre-1112018065.html

"Es el nuevo petróleo": ¿por qué el mundo puede quedarse sin cobre?

"Es el nuevo petróleo": ¿por qué el mundo puede quedarse sin cobre?

Un estratega de materias primas del Bank of América advirtió que los inventarios medidos en toneladas se encuentran en niveles vistos hace más de una década... 09.05.2021, Sputnik Mundo

El mundo corre el riesgo de "quedarse sin cobre" en un creciente déficit de oferta y demanda con precios que pueden alcanzar los 20.000 dólares por tonelada métrica para 2025, según Michael Widmer de Bank of America.Los inventarios medidos en toneladas se encuentran en niveles vistos hace 15 años y esto implica que las existencias registradas el pasado 4 de mayo cubran poco más de tres semanas de demanda, según recoge CNBC.Según el estratega, el cobre podría llegar a subir a 13.000 dólares la tonelada en los próximos años, luego de que este metal alcanzara hace unos días los 10.000 dólares por primera vez en una década."En nuestra opinión, el suministro de chatarra es fundamental y nuestro análisis sugiere que el uso de chatarra en fundiciones/refinerías podría aumentar de alrededor de 4.200 toneladas en 2016 a 6.700 toneladas en 2025. Si nuestra expectativa de una mayor oferta de material secundario, un mercado no transparente, no se materializa, los inventarios podrían agotarse en los próximos tres años, dando lugar a oscilaciones de precios aún más violentas que podrían llevar al metal rojo por encima de los 20.000 dólares por tonelada", explicó.A su vez, el fundador y director gerente de Livermore Partners, David Neuhauser, sugiere que los metales están recibiendo impulso por un dólar más débil y los crecientes movimientos en la infraestructura verde.

