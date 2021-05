https://mundo.sputniknews.com/20210508/volcanes-cuevas-y-lagos-helados-estos-son-los-5-hoteles-mas-exoticos-de-europa-1112004620.html

Volcanes, cuevas y lagos helados: estos son los 5 hoteles más exóticos de Europa

Volcanes, cuevas y lagos helados: estos son los 5 hoteles más exóticos de Europa

Europa está repleta de maravillosos lugares donde alojarse y entrar en contacto con la naturaleza. Si ya te parecen aburridos los hoteles de toda la vida y... 08.05.2021

1. Admirar el monte Etna (Villa Neri Resort & Spa, Italia)Este hotel es propiedad de una familia que ha vivido a la sombra de uno de los volcanes más grandes de Europa durante generaciones. Esta experiencia puede dar miedo a algunos, teniendo en cuenta la proximidad con el volcán Etna, que está activo. Pero no es para tanto.El extravagante paisaje volcánico del Etna mantiene a los visitantes lo suficientemente cerca como para admirar su belleza salvaje, pero lo suficientemente lejos como para que puedan sentirse seguros. Los turistas se alojan en una de las 24 lujosas villas con restaurante y spa. Los huéspedes tienen el privilegio de probar el vino y las aceitunas de la tierra. Estos productos están protegidos con la denominación de origen Etna D.O.C.2. Dormir bajo tierra en las cuevas de una histórica mina de plata (Sala Silvergruva, Suecia)Esta antigua mina de plata ha servido como sitio para practicar la espeleología desde su cierre en la década de 1950, y pronto se convirtió en el lugar favorito para los viajeros que buscan explorar sus profundidades. Quienes no estén satisfechos con una visita guiada a sus cavernosos espacios pueden alojarse en una de las habitaciones del hotel de la mina. Los huéspedes se quedan prácticamente a sus anchas y toman vino, cenan y se entretienen bajo la superficie de esta ciudad rural sueca. 3. Descansar en los balnearios geotérmicos de la base de una montaña nórdica (Frost and Fire Hotel, Islandia)Este hotel de spa nórdico fue construido a lo largo de manantiales geotermales humeantes que conducen al impresionante Monte Reykjafell. Los manantiales expulsan vapor y se utilizan para mantener las instalaciones de spa al aire libre en el hotel. Incluso contribuyen a la creación de algunos de los platos de su restaurante.4. Vivir rodeado de espejismos submarinos junto al lago (Utter Inn Hotel, Suecia)El artista Mikael Genberg diseñó este edificio para transportar a sus huéspedes bajo el agua durante su estancia. A tres metros bajo la superficie se encuentra una habitación doble con grandes ventanas donde puedes dormir rodeado de las decenas de especies de peces que habitan el lago.5. Residir en un palacio de hielo construido en aguas heladas (Hotel of Ice Balea Lake, Rumania)Los huéspedes de este hotel viven en habitaciones de hielo e iglús montados en un lago helado. Los turistas se mantienen calientes con pesadas mantas y una gran cantidad de vino espumoso del bar de hielo.

