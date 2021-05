https://mundo.sputniknews.com/20210508/es-verdad-que-el-ibuprofeno-agrava-los-sintomas-del-covid-19-1112002248.html

¿Es verdad que el ibuprofeno agrava los síntomas del COVID-19?

¿Es verdad que el ibuprofeno agrava los síntomas del COVID-19?

A principios de la pandemia, algunos organismos de salud sugirieron que los medicamentos antinflamatorios, como el popular ibuprofeno, podrían estar asociados... 08.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-08T14:06+0000

2021-05-08T14:06+0000

2021-05-08T14:06+0000

ciencia

covid-19

medicamentos

medicina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/08/1112002222_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_120de6a95785a6f2373ff4518ecff901.jpg

Un equipo de investigadores británicos ha analizado los datos de 72.000 pacientes con COVID-19 hospitalizados entre enero y agosto de 2020, parte de los cuales tomó antinflamatorios no esteroideos, y concluyó que la tasa de mortalidad era similar para ambos grupos de pacientes (31,3% y 30,4%, respectivamente). El uso de medicamentos antinflamatorios tampoco estaba asociado con la gravedad de la enfermedad.Subraya que este hallazgo "debería tranquilizar tanto a los médicos como a los pacientes".No obstante, todavía se necesitan más estudios, pues los investigadores no tuvieron en cuenta la duración del tratamiento. Tampoco se sabe si los resultados se pueden aplicar a los medicamentos antiinflamatorios utilizados fuera del Reino Unido.Los resultados del estudio han sido publicados en la revista científica The Lancet Rheumatology.En este artículo de Sputnik, la especialista rusa Elena Málisheva cuenta cuál es la mejor manera para bajar la fiebre si tienes COVID-19. Y este es el riesgo de tomar paracetamol durante el embarazo. ¡No te lo pierdas!

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

covid-19, medicamentos, medicina