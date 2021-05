Bezos vende acciones de Amazon por casi 5.000 millones de dólares en solo una semana

https://mundo.sputniknews.com/20210508/bezos-vende-acciones-de-amazon-por-casi-5000-millones-de-dolares-en-solo-una-semana-1112006741.html

El 6 de mayo el magnate vendió acciones de Amazon.com Inc. por alrededor de 2.500 millones de dólares. Fue su primera gran venta en el 2021, después de deshacerse de acciones por un valor de más de 10.000 millones de dólares a lo largo del 2020.Entre el 3 y el 5 de mayo. Bezos vendió unas 739.000 participaciones de la empresa, según muestran los documentos públicos presentados por la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU. Unos días más tarde, se deshizo de la misma cantidad de participaciones, informa Bloomberg, y destaca que el fundador de Amazon no descarta elevar este número hasta un total de dos millones de participaciones. La venta de participaciones no le impidió a Bezos seguir siendo el máximo accionista y controlar alrededor del 10% de la empresa.Actualmente, la capitalización bursátil de Amazon supera los 1.670 millones de dólares. La fortuna del padre de Amazon se sitúa en unos 192.000 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, lo que lo convierte en la persona más rica del mundo. En el transcurso de 15 años luego de que Amazon.com comenzará a cotizar en la bolsa en 1997, Bezos vendió aproximadamente un 20% de la empresa por un valor de unos 2.000 millones de dólares. Sin embargo, el rápido crecimiento del valor de su participación que ha tenido lugar en los últimos años le permite a Bezos vender pequeñas cantidades de sus acciones por miles de millones de dólares. En el 2020, Amazon repuntó un 76% en medio de la pandemia que estimuló las compras en línea. La acción subió un 1,1% en el 2021.El director ejecutivo de Amazon ha vendido acciones para financiar la compañía aeroespacial Blue Origin. El fabricante de cohetes anunció el 5 de mayo que había fijado el 20 de julio para su primer viaje al espacio y había abierto una subasta por un asiento en su cohete New Shepard.En febrero del 2020, Jeff Bezos creó la fundación Bezos Earth Fund para ayudar a contrarrestar los efectos del cambio climático y prometió donar unos 10.000 millones de dólares. El divorcio de MacKenzie Scott, quien recibió una participación de 4% en Amazon como parte de la separación, dio el mayor golpe a la riqueza de Bezos. El acuerdo de divorcio convirtió a su esposa en una de las personas más ricas del mundo. Actualmente, MacKenzie Scott posee una fortuna de más de 58.000 millones de dólares, según Forbes.

