Casa de las Américas de Cuba se solidariza con el pueblo de Colombia y repudia represión

LA HABANA (Sputnik) — La institución cultural cubana Casa de las Américas expresó sus muestras de solidaridad con el pueblo de Colombia, y con los escritores y... 06.05.2021, Sputnik Mundo

violencia policial

américa latina

paro nacional en colombia (2021)

colombia

cuba

En el comunicado, emitido por esta institución cultural cubana que aglutina a intelectuales y pensadores de América Latina, titulada "¡Basta de crímenes, basta de impunidad!", se denuncia al Gobierno del presidente Iván Duque, "de estirpe uribista [seguidores del expresidente Álvaro Uribe 2002-2010], no concibe otra vía para hacer frente a la crisis financiera provocada por la pandemia de COVID-19 que cargarla sobre los sectores más necesitados de la población".A su vez, el documento señala a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que "parecen no haberse enterado de la masacre en el hermano país".En la declaración recuerdan además que los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), logrados en La Habana en 2016 después de largas y meticulosas discusiones, "han sido ignorados de manera vergonzosa por un poder que no duda en seguir matando y privando a millones de colombianos de sus más elementales derechos".El pasado 28 de abril, miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades colombianas para protestar contra una reforma tributaria planteada por el Gobierno de Iván Duque.El paro general, convocado por los sindicatos más importantes del país, ha terminado en protestas violentas y en denuncias de brutalidad policial.Según cifras preliminares ofrecidas por medios de prensa y grupos defensores de derechos humanos, hasta el momento se han registrado más de 1.700 casos de violencia policial en Colombia, entre ellos más de 220 casos de víctimas de violencia física, 37 homicidios, 831 detenciones arbitrarias, 312 intervenciones violentas, 22 personas con lesiones oculares, y más de 110 heridos de bala.

colombia

cuba

2021

