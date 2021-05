https://mundo.sputniknews.com/20210505/videos-las-protestas-vencen-la-represion-en-colombia-dentro-de-dos-universidades---1111917458.html

Vídeos: las protestas vencen la represión en Colombia dentro de dos universidades

Vídeos: las protestas vencen la represión en Colombia dentro de dos universidades

Dos estudiantes fueron maltratadas por sus profesores en diferentes universidades colombianas por apoyar el paro nacional convocado en Colombia contra el... 05.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-05T21:05+0000

2021-05-05T21:05+0000

2021-05-05T21:05+0000

américa latina

paro nacional en colombia (2021)

estudiantes

universidad

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1111917322_0:409:2913:2047_1920x0_80_0_0_a8a0664f4869c844d4c722247afb2a11.jpg

Son miles de jóvenes colombianos los que desde el 28 de abril participan en el Paro Nacional convocado contra la reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Iván Duque y los abusos policiales desatados contra los manifestantes. Y a pesar de que las movilizaciones lograron poner el descontento popular en primer plano, muchos de esos jóvenes deben regresar a sus tareas habituales al día siguiente, sea trabajar o continuar los estudios.Esto fue particularmente difícil para dos jóvenes colombianas que debieron sufrir malos tratos por parte de sus profesores por participar o adherir a las manifestaciones. Ambos episodios, ocurridos durante clases virtuales, quedaron grabados y despertaron la indignación de la comunidad estudiantil colombiana luego de viralizarse.Uno de ellos ocurrió durante una clase del taller de radio dictado en la sede de Santa Marta de la Universidad Sergio Arboleda. El incidente se produjo cuando el docente —en un tramo que no aparece en el vídeo viralizado—cuestionó un correo electrónico enviado por una de las estudiantes, sobre el apoyo al paro nacional por parte de otra casa de estudios, la Universidad de Magdalena.Las imágenes viralizadas muestran cómo la joven intenta explicar por qué compartió la información: "Nadie en el grupo le dijo que tiene que salir a marchar. Yo mandé un email porque me pareció una iniciativa muy buena de la Universidad de Magdalena", dijo.El profesor respondió con firmeza: "Si puedes salir a marchar, puedes conseguir internet donde quieras, pues, siempre". La joven quiso responder pero el hombre insistió: "Hágale pero que no se le caiga, pues, que no se le caiga".¿Profe pero yo qué culpa tengo?", preguntó la joven, antes de comenzar a llorar debido al tono del docente, que continuó su alegato.Ante el silencio de sus estudiantes, el profesor insistió en que "una cosa es ser revolucionario pero hay que ser revolucionario en todo, no para robar protagonismo y decir que tu eres el que marcha y el que más grita. Demuestra que estás cambiando tu y después de ese cambio vas a cambiar todo lo demás".El docente volvió a cuestionar los problemas de conexión de la estudiante para luego rechazar que hubiera compartido en un ámbito de la clase un mensaje relacionado con el paro nacional en Colombia.Una situación similar se produjo en la Universidad del Rosario, con sede en Bogotá. Durante una clase de Derecho, un profesor intimó a una estudiante a quitar una imagen que decía "qué difícil estudiar mientras matan a mi pueblo", en alusión a los abusos policiales.El docente reaccionó al cartel, en principio, de forma calma. "Le voy a pedir un favor, María Camila, retíreme ese mensaje porque yo estoy dictando clase y no quiero meterle otros temas, meterle sesgos de ninguna clase", comenzó diciendo.Enseguida, sin embargo, alzó la voz y fue más severo con la estudiante.Las imágenes de ambos episodios no solo se viralizaron entre los internautas sino que llegaron rápidamente a las autoridades de las respectivas universidades. Ante el enojo popular, las dos casas de estudio optaron por separar de sus cargos a los profesores."Ante los sucesos ocurridos esta mañana, informamos a nuestra comunidad y a la opinión pública que realizamos un acercamiento con Edgar Augusto Ramírez Baquero, quien a partir de las horas de la tarde ya no se encuentra vinculado como profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario", señala un comunicado.La universidad se ofreció a apoyar a la estudiante censurada por el docente y reivindicó que la institución "se ha caracterizado por ser un espacio de libre expresión, diálogo y debate, en el marco del respeto y la no violencia".Por su parte, la Universidad Sergio Arboleda comunicó que el profesor Eduardo José Martín Cuello "no continuará prestando sus servicios como docente de la Escuela y de la Universidad" debido a que sus expresiones "no corresponden a los principios y valores que caracterizan e identifican a los sergistas (cómo se denomina a esa comunidad universitaria)".La universidad también prometió "apoyo psicológico y espiritual" para todos los estudiantes afectados por la actitud del docente.

https://mundo.sputniknews.com/20210505/sos-colombia-el-mensaje-que-invade-las-redes-y-un-live-oficial-de-la-onu-1111911273.html

https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111915690.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paro nacional en colombia (2021), estudiantes, universidad, colombia