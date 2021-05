https://mundo.sputniknews.com/20210505/sos-colombia-el-mensaje-que-invade-las-redes-y-un-live-oficial-de-la-onu-1111911273.html

"S.O.S. Colombia", el mensaje que invade las redes y un live oficial de la ONU

"S.O.S. Colombia", el mensaje que invade las redes y un live oficial de la ONU

Cientos de usuarios de internet de Colombia irrumpieron en las transmisiones en vivo de Naciones Unidas a través de Youtube para dejar un insistente mensaje... 05.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-05T18:14+0000

2021-05-05T18:14+0000

2021-05-05T18:14+0000

américa latina

paro nacional en colombia (2021)

youtube

derechos humanos

redes sociales

colombia

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1111911113_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_8fc0b9635839a7d8af218e728c3bd471.jpg

Las calles no son el único lugar en el que los colombianos se manifiestan contra el Gobierno de Iván Duque y la violenta represión de los últimos días. Cientos de internautas del país sudamericano decidieron volcarse a las redes sociales para hacerse escuchar en transmisiones en vivo de organismos de derechos humanos e incluso de las Naciones Unidas.Desde que la represión policial contra las manifestaciones comenzó a provocar muertos, desaparecidos y centenares de heridos en todo el país, muchos internautas no solo se dedicaron a difundir vídeos sobre el abuso policial sino que también intentaron alertar de lo sucedido a celebridades y organismos de todo el mundo.¿Qué es el S.O.S. Colombia?Los reclamos desesperados de los colombianos se conjugaron en un solo grito: "S.O.S. Colombia", la tradicional señal de socorro utilizada internacionalmente.De forma autoconvocada, muchos usuarios de Youtube aprovecharon que algunos eventos organizados por Naciones Unidas para "colarse" en los comentarios y hacerse escuchar. Asi, el "SOS Colombia" repletó la sección de comentarios de transmisiones que, en principio, no tenían a Colombia como tema central como una declaración del vocero de la Secretaría General de ONU, Stéphane Dujarric, o la intervención del representante de Bosnia y Herzegovina ante el Consejo de Seguridad."¡Entren a la transmisión de la ONU y comenten! SOS Colombia", pidió un usuario en Twitter junto a un enlace del canal de Youtube del organismo internacional en el que se difundían en vivo una serie de conferencias.La catarata de comentarios de colombianos fue registrada por algunos usuarios y se viralizó en redes como Tik Tok, demostrando el poder que los internautas del país sudamericano consiguieron al unir sus voces.Por el momento, la respuesta de Naciones Unidas acerca de las protestas en Colombia estuvo a cargo de Marta Hurtado, vocera de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. "Hemos recibido información y hemos sido testigos del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad, uso de balas reales y golpes y detenciones, todo en un contexto muy volátil", comentó.Hurtado llamó a la calma y señaló la responsabilidad de las autoridades colombianas, que deben cumplir con los principios de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, dejando las armas de fuego únicamente como "último recurso".Por su parte, Dujarric consignó que por el momento no hubo contactos entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y el secretario general de ONU, Antonio Guterres.

https://mundo.sputniknews.com/20210504/de-shakira-a-higuita-los-famosos-colombianos-reaccionan-sobre-las-protestas-o-no-1111879017.html

1

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paro nacional en colombia (2021), youtube, derechos humanos, redes sociales, colombia, onu