https://mundo.sputniknews.com/20210505/chanel-5-cinco-curiosidades-sobre-el-perfume-mas-importante-de-la-historia-1111895166.html

Chanel №5: cinco curiosidades sobre el perfume más importante de la historia

Chanel №5: cinco curiosidades sobre el perfume más importante de la historia

"Una mujer sin perfume es una mujer sin futuro". Este lema de la célebre diseñadora francesa Coco Chanel podría resumirse en forma de fragancia en el mítico... 05.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-05T14:18+0000

2021-05-05T14:18+0000

2021-05-05T14:56+0000

estilo de vida

gente

chanel

coco chanel

perfume

arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108910/17/1089101761_0:326:3059:2047_1920x0_80_0_0_4d083b5d74bbd2e577297acd9badc00b.jpg

Sputnik te presenta cinco curiosidades sobre el mayor legado de Chanel.1. Chanel №5 apareció gracias a los admiradores de CocoLa fundadora de la maison francesa debe su vertiginosa carrera no solo a su gran talento, heredado de sus padres, sino también a los hombres que la rodeaban. Así, el perfume fue creado por el perfumista de los zares Ernest Beaux, quien tuvo la oportunidad de conocer a la francesa por mediación del duque ruso Dmitri Románov. La modista y el perfumista encontraron rápidamente un idioma común. Hasta el punto de que Ernest creó para ella varios aromas, entre ellos, en Nº5.2. El objetivo era que una mujer "oliera a mujer", y no a floresSegún una leyenda, Coco le pidió a Beaux que hiciera un aroma que "oliera como una mujer, y no como una rosa". Para cumplir con la petición de su clienta, el perfumista decidió aportar algo nuevo y utilizó los aldehídos que empezaban aparecer en aquel entonces. En aquella época estaban de moda otros perfumes, frescos e inestables. Pero Chanel №5 estaba compuesto por 80 ingredientes, y cambió radicalmente aquella tendencia.El éxito del Chanel №5 se lo debemos supuestamente a un ayudante de Beaux, quien leyó mal la fórmula y echó aldehídos de más. 3. Alrededor del Chanel giró el mágico número cincoA la hora de elegir una esencia de las diez fórmulas, numeradas unas del uno al cinco y, otras, del 20 al 24, a la diseñadora le gustó precisamente la número cinco. Algunos biógrafos confirman lo supersticiosa que era Chanel, para quien el cinco era el número de la suerte. La presentación de la fragancia ante sus clientes fue fijada para el 5 de mayo de 1921 a las 5:00 p.m. Coco Chanel estaba segura de que este número le traería suerte a ella y a su creación.Cuando el perfume fue lanzado a la venta, se formaron largas colas de quienes querían comprarlo. Su frasco era ortogonal, escueto, funcional y de un diseño sencillo, como si enfatizara el valor de lo que estaba dentro. Y su tapón parecía estar tallado como un diamante e imitando la geometría de la plaza Vandome. Algunos cuentan que el frasco fue copiado de un whisky que consumía el amigo de Coco, Boy Capel.Por cierto, si bien ya pasaron muchos años, el frasco de Chanel №5 casi no ha cambiado.4. Marilyn Monroe se ponía varias gotas del perfume al acostarseVarias celebridades, incluso Coco Chanel, promocionaron el Chanel №5. La famosa actriz estadounidense Marilyn Monroe confesó en una entrevista que al acostarse se ponía varias gotas de la emblemática fragancia. Más tarde, los representantes de la casa de moda encontraron en archivos su frase completa."Me preguntan a menudo qué me pongo a la hora de acostarme. ¿La parte superior del pijama? ¿La parte inferior del pijama? ¿Un camisa de noche? Y yo contesté que Chanel №5. Porque es verdad. No hubiera querido decir desnuda. Pero fue así", explicó a los periodistas.La actriz, no obstante, no se convirtió en la cara de Chanel hasta 2013, mucho después de su muerte.5. Coco Chanel luchó por su marca durante más de 20 añosInicialmente, era posible comprar Chanel №5 solo en las boutiques de la marca, pero en 1924 todo cambió. La modista celebró el contrato con los hermanos Pierre y Paul Wertheimer, quienes le ofrecieron crear la sociedad anónima Perfume Chanel. Debía ocuparse de vender su aroma en todo el mundo. Pero esta iniciativa no vio la luz.Pronto la diseñadora se dio cuenta de que las condiciones del acuerdo no eran ventajosas para ella, ya que obtuvo solo el 10% de las acciones mientras que el 70% se trasladó a las manos de los hermanos. Con el 20% se hizo el fundador de los grandes almacenes de París Galeries Lafayette, Théophile Bader. Más de 20 años Coco Chanel luchó contra sus antiguos socios. Incluso intentó dos veces ganar en juicios, pero perdió. La disputa no cambió su curso hasta mediados de 1940, cuando las partes por fin llegaron a un acuerdo. Además de una gran cantidad de dinero, la diseñadora recibió el 2% de las ventas mundiales de la fragancia, lo que la convirtió en una mujer muy rica.Coco Chanel fue calificada como una agente nazi, según los documentos de la inteligencia francesa de la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero sus exsocios, que eran judíos, no se aprovecharon de este hecho y pusieron fin al conflicto de manera amistosa, ya que supuestamente Pierre había sentido simpatía hacia Chanel desde su primer encuentro.

https://mundo.sputniknews.com/20210220/fotos-la-iconica-supermodelo-cindy-crawford-cumple-anos-1109012063.html

https://mundo.sputniknews.com/20201104/por-que-las-marcas-de-lujo-sobreviven-mejor-a-la-pandemia-1093357833.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gente, chanel, coco chanel, perfume, arte y cultura