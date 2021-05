https://mundo.sputniknews.com/20210504/activistas-de-femen-protestan-contra-vox-en-el-colegio-de-madrid-donde-votaba-su-candidata-1111857605.html

Activistas de Femen protestan contra Vox en el colegio de Madrid donde votaba su candidata

Varias integrantes de este grupo de protesta han acudido al centro de Rocío Monasterio con mensajes en los que decían "No es patriotismo, es fascismo". Los... 04.05.2021, Sputnik Mundo

"Fascismo ni un paso más" y "Al fascismo, ni voto ni permiso" eran los mensajes que tres activistas de Femen llevaban inscritos en su torso o en pancartas la mañana de los comicios de la Comunidad de Madrid. Antes de las diez de la mañana del 4 de mayo, con motivo de esta cita electoral española, tres activistas de esta organización femenina han protestado así en el Colegio San Agustín, en el distrito de Chamartín de la capital, donde votaba Rocío Monasterio, candidata de Vox.Cerca del estadio Santiago Bernabéu, en la calle Padre Damián, estas jóvenes han gritado contra este partido político. "No es patriotismo, es fascismo", han repetido durante pocos minutos. Los que ha tardado la policía en reducirlas y llevárselas. El acto ha sido pacífico, sin incidentes, ante la mirada de los vecinos.Rocío Monasterio, de hecho, ha llegado más tarde junto a su pareja, Iván Espinosa de los Monteros, y lo único que han visto han sido las octavillas lanzadas al suelo. Ambos las han recogido delante de fotógrafos concentrados y han justificado que "las calles deben estar limpias y ordenadas" y que el motivo era pararles, pero no lo iban a conseguir. "Una vez más los que son amigos del desorden han intentado arrinconarnos a los que somos defensores de la libertad", han afirmado.Pocos después, el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha "lamentado" y "condenado" la protesta. "Debemos lamentar este tipo de actitudes que, pese a ser anecdóticas en términos numéricos, condenamos sin paliativos", ha defendido en la primera comparecencia de las autoridades para informar sobre el inicio de la jornada electoral. Femen ya había protagonizado otro episodio reciente en la campaña de las elecciones de la Comunidad de Madrid. El 30 de abril desplegaron una pancarta con el lema No pasarán en la puertas de la sede nacional de Vox en Madrid, en el distrito de Chamartín. "El fascismo quiere conquistar Madrid. Madrid será la tumba del fascismo", apuntaban. También fueron detenidas por las fuerzas de seguridad. Desde Vox aprovecharon el incidente para lanzar un mensaje en contra de Unidas Podemos. "Es una irresponsabilidad que Pablo Iglesias ordene a su harén venir así a nuestra sede. No están los tiempos como para arriesgarse a coger una pulmonía", escribieron en su cuenta de Twitter.

