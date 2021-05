https://mundo.sputniknews.com/20210501/estos-son-los-paises-que-no-celebran-el-dia-internacional-del-trabajador-el-1-de-mayo-1111803028.html

Estos son los países que no celebran el Día Internacional del Trabajador el 1º de mayo

2021-05

El Día Internacional del Trabajador fue instaurado por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional en París en 1889. A pesar de que América Latina y España, así como la mayoría de las naciones, celebran esta fecha el 1 de mayo, países como EEUU o Canadá han decidido conmemorar el movimiento obrero y sus logros en otras fechas. Por más irónico que pueda parecer que el país que vio nacer el movimiento obrero haya tomado esta decisión, la verdad es que su Día del Trabajo (Labor Day) es conmemorado en la primera semana de septiembre por razones históricas. Te presentamos la lista de los principales países que no celebran el 1º de mayo como el resto de los países.EEUUSí, justo el país en donde más de 300.000 trabajadores se organizaron para protestar y se dieron en simultáneo 5.000 huelgas, celebra la hazaña de estos obreros en septiembre. Esto se debe a que en 1882 el sindicato central de trabajadores de Nueva York declaró día no laborable el 5 de septiembre y realizó una marcha obrera multitudinaria para coincidir con la reunión de la federación llamada Los Caballeros del Trabajo. Esta marcha se repitió al año siguiente hasta que se acordó celebrarse cada primer lunes de septiembre.CanadáAl igual que su vecino del sur, Canadá celebra el día el primer lunes de septiembre desde 1894 debido a numerosas manifestaciones locales celebradas en décadas anteriores. Es que en realidad la gran movilización laboral llevada a cabo en Toronto el 22 de julio de 1882 inspiró al líder sindical estadounidense Peter J. McGuire, quien organizó la de Nueva York para septiembre de ese año. Sin embargo, la fecha no es la misma para todo el territorio canadiense, ya que algunas provincias lo celebran otras días para conmemorar movimientos obreros locales. Australia Australia coincide con Canadá, ya que en diferentes ciudades y estados tienen fechas diferentes que coinciden con las manifestaciones obreras que tuvieron lugar desde 1856. Así, el Día del Trabajo se conmemora el primer lunes de octubre en la zona capital de Australia, Nueva Gales y Sur, mientras que en Tasmania y Victoria es el segundo lunes de marzo y Australia Occidental es el primer lunes de marzo. Nueva Zelanda En Nueva Zelanda, el Día del Trabajo es un día nacional que se celebra el cuarto lunes de octubre debido a un movimiento a favor de una jornada laboral de ocho horas que nació en la colonia de Wellington en 1840. Debido a las posteriores celebraciones que buscaban conmemorar esa fecha, el Gobierno legisló en 1899 celebrarlo ese día a partir de 1890.

