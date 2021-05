https://mundo.sputniknews.com/20210501/como--invierte-warren-buffett-su-dinero-los-dos-secretos-de-su-estrategia-para-ganar-millones-1111812264.html

¿Cómo invierte Warren Buffett su dinero? Los dos secretos de su estrategia para ganar millones

El multimillonario Warren Buffett se ha caracterizado por ser uno de los inversionistas con más tino en la historia, inclusive en los tiempos más difíciles de... 01.05.2021, Sputnik Mundo

Las exitosas inversiones de Buffet se deben a dos atributos: la filosofía y el método, según Robert Hagstrom, gestor de cartera y autor de varios libros.Con estos atributos, Warren Buffett convirtió desde 1965 a la empresa textil Berkshire Hathaway en una sociedad comercial con bastante solidez en la toma de decisiones sobre inversiones, aún durante los cambios más repentinos en los mercados sin permitir que las épocas de crisis económica le hicieran tomar decisiones erróneas."Los temores acerca de la prosperidad a largo plazo de muchas empresas sólidas del país no tienen sentido", escribió Warren Buffett en The New York Times en 2008 después de la peor crisis financiera desde la Gran Depresión.Según publica Yahoo, Buffet aprendió su filosofía de inversión de su padre Howard Buffet y la complementó con lo que le enseñó su profesor en la Universidad de Columbia, Benjamín Graham que era conocido como el padre de la inversión en el valor.El director de inversiones de Smead Capital Management, Bill Smead, comparó la forma de inversión que harían Graham y Buffett para destacar las diferencias de ambos inversores e identificar el origen del éxito de Buffett."Graham compraría 200 colillas de cigarros a mitad del precio que valen y se enriquecería haciendo eso gracias a los movimientos del mercado. En cambio Buffett, opta por comprar un negocio que está creciendo a lo largo de las décadas en un momento en el que otras personas están muertas de miedo o no entienden por qué va a ser algo tan bueno en los próximos 20 o 30 años", señaló a tiempo de destacar que para Buffett toda inversión también es valor.Actualmente Berkshire Hathaway tiene más de 60 empresas y acciones en Apple y Coca-Cola, entre otras. Su patrimonio asciende a 102.800 millones de dólares.

