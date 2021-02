https://mundo.sputniknews.com/20210226/bill-gates-explica-por-que-no-invierte-en-bitcoin--1109300099.html

Bill Gates explica por qué no invierte en bitcóin

Bill Gates explica por qué no invierte en bitcóin

El fundador de Microsoft, Bill Gates, no ha invertido en bitcóin. Según afirmó durante una conversación en directo en la red social Clubhouse, prefiere comprar... 26.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-26T18:23+0000

2021-02-26T18:23+0000

2021-02-26T18:23+0000

economía

mercados y finanzas

bitcóin

bill gates

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1109299733_0:100:2048:1253_1920x0_80_0_0_0bf76c19fbee89b45483b2d51574e59e.jpg

En un chat con Andrew Sorkin, Gates explicó que prefería invertir en empresas "que fabrican productos", citando como ejemplos las vacunas contra la malaria y el sarampión. El multimillonario aseguró que nunca elige sus inversiones en función de si tendrían más valor para otros.Agregó que no ha invertido en la criptomoneda porque es mala para el medio ambiente. "Bitcóin utiliza más electricidad por transacción que cualquier otro método conocido por la humanidad. Así que no es algo muy bueno para el clima", explicó Gates.El empresario es conocido por sus obras benéficas y sus esfuerzos por proteger el medio ambiente. En otra entrevista, había comentado el entusiasmo del fundador de Tesla, Elon Musk, por la moneda virtual y advertido al público general contra seguir su ejemplo, básicamente afirmando que si no eres la persona más rica del mundo, no es una buena idea comprar el bitcóin. El valor de la moneda digital se disparó casi un 50% después de que Tesla revelara que había comprado 1.500 millones de dólares de la moneda y que planeaba aceptarla como pago, pero más tarde cayó un 20%.

/20210213/por-que-el-bitcoin-consume-mas-electricidad-que-argentina-en-un-ano-1103816651.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

mercados y finanzas, bitcóin, bill gates