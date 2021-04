https://mundo.sputniknews.com/20210430/por-que-la-pasta-caducada-puede-matarte-1111780911.html

Por qué la pasta caducada puede matarte

Por qué la pasta caducada puede matarte

Todos sabemos que nunca se hay que comer algo que lleve en la nevera mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa si comes pasta ya cocinada hace días? Los científicos... 30.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-30T17:18+0000

2021-04-30T17:18+0000

2021-04-30T17:19+0000

estilo de vida

bacterias

alimentos

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1111780693_1:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_29b43311f02dabfb8235a7bf63c319a2.jpg

En 2003, cinco hermanos se intoxicaron y uno de ellos falleció tras comer una ensalada de pasta que se había guardado en el frigorífico por cuatro días. Los niños comenzaron a vomitar y fueron hospitalizados de emergencia. Dos de ellos incluso fueron intubados y conectados a los ventiladores. Sin embargo, la niña más pequeña falleció 13 horas después. Más tarde, los médicos encontraron la bacteria B.cereus no solo en el abdomen de la pequeña, sino también en su bazo. También tenía necrosis coagular y microvascular en su hígado.Dicha bacteria habita en el suelo, en los animales, en los insectos, en el polvo y en las plantas, y utiliza nutrientes de la comida —como el arroz, los lácteos, las especias, los alimentos secos y las verduras— para reproducirse. Si bien suele estar frecuentemente detrás de intoxicaciones, suele presentar síntomas leves. Aunque se trata de un caso extremadamente raro, no es el único. Así, en 2008, un joven belga murió tras comer la pasta que había preparado cinco días antes. El joven guardó el plato en la cocina, a temperatura ambiente. Una media hora después de comer la pasta —que calentó en el microondas— sintió náuseas, dolores de cabeza y estómago. Vomitó por varias horas, después de lo cual se quedó dormido pero nunca se despertó. Fueron los padres del joven quienes lo encontraron muerto a la mañana siguiente. Los científicos de varios países también reportaron otros casos similares, como la muerte de un adolescente tras comer fideos chinos o la trágica historia de un joven que desarrolló gastroenteritis aguda una media hora después de comer espaguetis preparados cuatro días antes. Falleció por falla hepática y rabdomiolisis. La autopsia mostró que también tenía altas concentraciones de las toxinas de B.cereus en su hígado y en su bilis.Al mismo tiempo, no representa un peligro para la mayoría de las personas. Dicha bacteria produce varias toxinas, entre ellas la denominada toxina emética, que puede soportar temperaturas de más de 120 grados durante 90 minutos. Nuestro sistema inmune detecta las toxinas emitidas, lo que da lugar a una respuesta inflamatoria. Las toxinas —en particular, la hemolisina BL— hacen agujeros en las células, lo que provoca su inflamación y muerte. Pero, ¿cómo puedes prevenir la intoxicación? Los autores del estudio aconsejan guardar la comida en la nevera y lavarse bien las manos. Calentar la comida también elimina la mayor parte de las bacterias y de sus toxinas, subrayan.

https://mundo.sputniknews.com/20200528/los-10-alimentos-que-nunca-debes-guardar-en-la-nevera-1091575097.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bacterias, alimentos, salud