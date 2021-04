El Ministerio de Salud peruano pide a la población evitar mítines electorales por la pandemia

https://mundo.sputniknews.com/20210430/1111787921.html

LIMA (Sputnik) — El Ministerio de Salud de Perú (MINSA) llamó a la ciudadanía a no participar en mítines o actividades proselitistas durante la campaña... 30.04.2021, Sputnik Mundo

"No se puede exponer a la gente convocando mítines o concentraciones de personas, hay otras formas de exponer las ideas y la publicidad, y esperemos que los dirigentes de los partidos políticos cumplan eso, pero principalmente hago un llamado a la propia ciudadanía, a su conciencia cívica, para que no se expongan participando en actividades de este tipo", dijo Óscar Ugarte, titular del Minsa, en rueda de prensa desde Lima (centro).Actualmente, los dos candidatos para la segunda vuelta presidencial, Pedro Castillo (Perú Libre, izquierda) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular, derecha), se encuentran en campaña por todo el país.A pesar de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha emitido protocolos de bioseguridad para el desarrollo de las campañas, que incluyen la prohibición de eventos que aglomeran gente, esto no se está respetando.Por su parte, el Colegio Médico del Perú, institución que agrupa a los galenos del país, advirtió el 27 de abril sobre una eventual alza en el número de contagios por los diversos mítines que se vienen desarrollando.A la fecha, Perú registra 61.101 decesos por la enfermedad respiratoria y 1.791.998 infectados.Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud indican que a nivel global existen 150.110.310 casos confirmados de contagio, y 3.158.792 muertes por el coronavirus SARS-CoV-2.

