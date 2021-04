https://mundo.sputniknews.com/20210428/acusan-a-justin-bieber-de-apropiacion-cultural-por-su-nuevo-peinado--fotos-1111671404.html

Acusan a Justin Bieber de apropiación cultural por su nuevo peinado | Fotos

Acusan a Justin Bieber de apropiación cultural por su nuevo peinado | Fotos

El célebre cantante canadiense Justin Bieber generó polémica al compartir en su cuenta de Instagram varias fotos en las que luce 'dreadlocks' o rastas... 28.04.2021, Sputnik Mundo

Mientras que algunos fans expresaron su decepción por la nueva imagen del intérprete y le animaron a pedir perdón por apropiarse de elementos de una cultura a la que no pertenece, también hubo quienes se pusieron de lado del músico."No entiendo por qué no podemos permitir a la gente hacer lo que quiera con su cabello"; "las rastas se han utilizado desde hace muuuucho tiempo y no solo son parte de la cultura negra, y los que intentan reclamarlas simplemente ignoran la historia de la humanidad"; "no es la apropiación cultural... es un peinado", declararon algunos de ellos.De hecho, la historia del uso de este peinado se remonta hasta el Antiguo Egipto, donde se recuperaron momias con los dreadlocks intactos. También fueron populares en la India, Israel y partes de Europa antes del periodo de colonización. Por su parte, Stephanie Cohen, la cofundadora de la organización Halo Collective que se dedica a defender el cabello natural, declara en una entrevista a Guardian que "le enfurece" ver a una persona blanca famosa que luce un estilo de peinado asociado con la cultura negra.Cohen se muestra convencida de que Bieber "no tiene derecho" a utilizar este peinado. A su vez, la editora de la revista Black Beauty and Hair Irene Shelley opina que las críticas se deben a que el artista "es visto como un diletante" que "carece de la dedicación o el conocimiento de la historia de este estilo".Esta no es la primera vez que el intérprete de Baby es criticado por su imagen. En 2016, publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que lucía trenzas, otro peinado usado tradicionalmente por negros.

