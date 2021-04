https://mundo.sputniknews.com/20210406/el-misterio-de-takabuti-los-arqueologos-arrojan-mas-luz-sobre-un-asesinato-de-hace-2600-anos-1110854506.html

El misterio de Takabuti: los arqueólogos arrojan más luz sobre un asesinato de hace 2.600 años

La tumba de Takabuti fue examinada por primera vez en 1835. En ese entonces, los egiptólogos lograron descifrar los jeroglíficos en el sepulcro y concluyeron

La tumba de Takabuti fue examinada por primera vez en 1835. En ese entonces, los egiptólogos lograron descifrar los jeroglíficos en el sepulcro y concluyeron que Takabuti era hija de un sacerdote de Amón, estaba casada y vivió en la localidad de Tebas, la actual ciudad de Luxor. Otro estudio, realizado en 2020, demostró que la joven se parecía genéticamente más a los europeos que a los egipcios modernos.Los estudios anteriores sugerían que la joven, de entre 20 y 30 años, fue acuchillada por la espalda y murió en cuestión de segundos. Sin embargo, un equipo de investigadores del Reino Unido reveló la verdadera causa de su muerte. Las egiptólogas Rosalie David, de la Universidad de Mánchester, y Eileen Murphy, de la Universidad de la Reina de Belfast, realizaron un nuevo análisis de los restos momificados de la joven y llegaron a la conclusión de que el atacante podría haber utilizado un hacha con un borde afilado semicircular de entre 7 y 7,5 cm de longitud, y no un cuchillo.Las investigadoras están convencidas de que el asesino —un soldado asirio o egipcio— persiguió a su víctima y sujetó el hacha con ambas manos para asestar un golpe más fuerte y preciso.La investigadora subraya que la joven fue muy querida por su familia, pues su cuerpo "fue tratado con mucho cuidado", mientras que su cabello "estaba cuidadosamente cortado, peinado y rizado".Los resultados del estudio han sido publicados en el libro The Life and times of Takabuti in ancient Egypt: investigating the Belfast mummy (La vida y los tiempos de Takabuti en el Antiguo Egipto: investigando la momia de Belfast), publicado por Liverpool University Press.Si te interesa la egiptología, mira cómo luce el cementerio de mascotas más antiguo del mundo, y este artículo de Sputnik revela impactantes detalles de la muerte de un faraón.

