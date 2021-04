https://mundo.sputniknews.com/20210428/1111680064.html

Francia priva del permiso de residencia a unos 20.000 extranjeros que infringieron la ley

Francia priva del permiso de residencia a unos 20.000 extranjeros que infringieron la ley

PARÍS (Sputnik) — En los últimos siete meses en Francia fueron privados de sus permisos de residencia unos 20.000 extranjeros que infringieron las leyes... 28.04.2021, Sputnik Mundo

"Desde el 29 de septiembre del año pasado (...) fueron privados de sus permisos de residencia 20.000 extranjeros que cometieron delitos. Juzgamos a los extranjeros en Francia por lo que hacen, no por lo que son", dijo Darmanin a la emisora de radio France Inter.El titular del Interior aceptó que podría existir un vínculo entre el terrorismo y la migración, pero no se trata de una regla que siempre se cumpla.Darmanin informó que tres cuartas partes de los ataques terroristas en Francia en los últimos cinco años fueron cometidos por personas que poseían la ciudadanía francesa."Por lo tanto, sería una mentira de la ultraderecha sostener que es un vínculo directo. Pero, por otro lado, sería ingenuo no ver que hay extranjeros que están cometiendo ataques terroristas islamistas en el territorio nacional", destacó, agregando que resulta imprescindible proteger mejor las fronteras nacionales.Este 28 de abril, Darmanin presentará un nuevo proyecto de ley sobre los servicios de inteligencia y sobre lucha contra el terrorismo, que busca ajustar las medidas probadas en esa esfera.El ministro reveló que desde 2017 en Francia se impidieron 35 atentados, dos de ellos gracias al seguimiento digital de los contactos de los sospechosos.Según el funcionario, los últimos nueve ataques terroristas en Francia fueron cometidos por personas que eran desconocidas para los servicios de inteligencia, de quienes no se sospechaba que pudieran ser radicales."Es por eso que debemos cuestionar los nuevos métodos de inteligencia que utilizamos para identificarlos", continuó Darmanin.Señaló que hoy en día "los terroristas han cambiado las formas de comunicación", y no envían SMS, sino están intercambiando mensajes mediante aplicaciones de internet o en las redes sociales.Si el Parlamento aprueba las nuevas enmiendas, las autoridades francesas planean utilizar en la red los mismos métodos de inteligencia que aplican en las comunicaciones telefónicas.El 23 de abril un tunecino de 36 años atacó con un cuchillo a una agente en la comisaría de Rambouillet, en la región francesa de Isla de FranciaPoco después la mujer falleció a causa de las heridas, mientras que el agresor, que vivía en el país desde 2009, fue abatido.El primer ministro de Francia, Jean Castex, calificó el ataque de atentado terrorista.

