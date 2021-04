https://mundo.sputniknews.com/20210428/1111677778.html

Chipre otorgó ciudadanía de forma irregular a 3.500 extranjeros entre 2007 y 2020

El Gobierno de Chipre concedió la ciudadanía de forma irregular a casi 3.500 familiares de empresarios extranjeros entre 2007 y 2020

Según el texto de más de 500 páginas, en esos trece años 6.779 extranjeros recibieron la nacionalidad chipriota a cambio de inversiones, la mayoría (6.546) durante la presidencia de Nikos Anastasiadis quien permanece en el poder desde 2013.El 51,79% de los 6.779 extranjeros naturalizados o 3.510 personas —cónyuges e hijos de inversores— no aplicaban al programa 'ciudadanía mediante inversión', sostuvieron los autores.De acuerdo con el documento, los hijos y los cónyuges no pueden considerarse inversores por lo tanto están fuera del marco legal.El comité estableció también que las autoridades infringieron las normativas, al otorgar la ciudadanía a los ejecutivos de las compañías inversoras ya que estos empleados no invirtieron ni tampoco son empresarios.Los autores del informe detectaron otras irregularidades en el proceso, como la sobrevaloración de las propiedades adquiridas, en algunos casos hasta el doble.El comité indicó que analizó la posibilidad de retirar la nacionalidad a 44 inversores y otros 22 están siendo estudiados.Chipre canceló su programa Ciudadanía por Inversión en noviembre de 2020 tras una investigación periodística que reveló la supuesta implicación del entonces presidente del Parlamento, Dimitris Siluris, en la venta de pasaportes a inversores con historial criminal.Gracias al programa que estaba vigente desde 2013 el país isleño recaudó unos 8.000 millones de dólares. El extranjero recibía la ciudadanía chipriota, al invertir 2,5 millones de dólares.Chipre competía con otros países de la Unión Europea, como Malta, Portugal, Bulgaria y otros, para atraer inversiones.

