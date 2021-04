https://mundo.sputniknews.com/20210427/se-desploma-el-techo-de-una-habitacion-de-un-hospital-en-madrid-1111625822.html

Se desploma el techo de una habitación de un hospital en Madrid

Se desploma el techo de una habitación de un hospital en Madrid

Un falso techo de una habitación del hospital Gregorio Marañón en Madrid se derrumbó. Los dos pacientes que estaban ingresados en ese espacio pudieron salvarse... 27.04.2021, Sputnik Mundo

El derrumbe del falso techo en una de las habitaciones de la tercera planta del hospital provocó la caída de las placas, de cascotes y de una lámpara fluorescente que ha quedado suspendida. En esa habitación estaban ingresados dos pacientes: un hombre recién operado de la espalda y un joven que esperaba por ser intervenido. No se registraron heridos porque poco antes del incidente evacuaron a los pacientes."Hoy un paciente recién operado ha podido salir de su habitación antes de que le cayera encima el falso techo", denunció el sindicato Comisiones Obreras Sanidad Madrid a través de las redes sociales. Según la información que ha trascendido, la familia de uno de los pacientes ya se había quejado en varias ocasiones por las grietas del techo sin que nadie les hiciese caso. El sindicato Comisiones Obreras asegura que este incidente se debe a los "26 años sin inversión" en los centros hospitalarios por parte de los distintos Gobiernos del Partido Popular. Denuncian que no se trata del primer incidente porque también "otros centros sanitarios se están cayendo y no se está invirtiendo nada". Indican que el 16 de abril también se cayó la techadumbre del Centro de Salud Orcasitas y que durante la mañana del 27 de abril sucedió lo mismo en la sala de espera del Servicio de Rehabilitación del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes.Dirigentes de Unidas Podemos también han criticado que "el PP presume de futuras infraestructuras mientras lleva más de 20 años abandonándolas".Desde el hospital han asegurado que ya se ha limpiado la zona, que no se afectó ninguna dependencia más y que en las próximas horas se procederá a sustituir el falso techo de escayola.

